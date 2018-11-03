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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) 
03.11.2018 - 06:52, Son Güncelleme:

Bunu yapan yandı! İlk cezayı o yedi

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Bunu yapan yandı! İlk cezayı o yedi

İSTANBUL Eyüpsultan'da asker uğurlaması sırasında yolu trafiğe kapatarak drift yapan şüpheli Şenol A., polis tarafından yakalandı. Yeni trafik kanununa göre cezası 235 liradan 5 bin 10 liraya çıkan ceza miktarı ilk kez sürücü Şenol A.'ya uygulandı Alibeyköy polis merkezine sevk edilen  Şenol A. "Pişmanım bir daha yapmayacağım." dedi.

Sosyal medya üzerinde yayılan otomobille yolu kapatarak drift yapılan görüntüler üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Polis Eyüpsultan'ın Mareşal Fezvi Çakmak caddesi üzerinde meydana gelen olayı Şenol A. adlı kişinin yaptığını tespit etti. Yapılan çalışmada bir asker uğurlaması sırasında çekildiği anlaşılan görüntülerde Şenol A.'nın askere giden iki kişinin çevresinde drift yaptığı belirlendi.

POLİS GÖZALTINA ALDI 5 BİN 10 LİRA CEZA KESİLDİ

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürücü Şenol A. polis tarafından gözaltına alındı. Trafik ceza kanununda yapılan değişiklikler sonucu sürücü Şenol A.'ya 5 bin 10 lira para ceza kesildi. Yeni Trafik Kanunu'nun ilk cezası ilk kez Şenol A.'ya uygulandı. Daha önceki ceza miktarının 235 lira olduğu öğrenildi.

OTOMOBİLİNE VE EHLİYETİNE 60 GÜN SÜRE İLE EL KONDU


Sürücü Şenol A.'nın otomobiline de 60 gün süreyle el kondu. Ayrıca ehliyetine de el konan Şenol A.'nın akıl sağlığının yerinde olduğunu kanıtlamasının ardından 60 gün sonra ehliyetini geri alabileceği belirtildi.

SÜRÜCÜ "PİŞMANIM BİR DAHA YAPMAYACAĞIM"

Gayrettepe'de bulunan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde işlemlerinin ardından adli işlem yapılması için Alibeyköy polis merkezine gönderilen şüpheli Şenol A. "Yaptığımdan çok pişmanım. Bir daha yapmayacağım." dedi.

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