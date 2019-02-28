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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ömer KOÇ/KAHRAMARAŞ, (DHA)
28.02.2019 - 15:46, Son Güncelleme:

Buluşmaya gittiği kadının evinde dövülüp, gasbedildi

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Buluşmaya gittiği kadının evinde dövülüp, gasbedildi

KAHRAMANMARAŞ'ta kendisini çağıran Ayşe G.'nin (25) evine giden Ü.N.'nin (53), evdeki Şahin Y. (26) tarafından dövülerek cep telefonunu, cüzdanı ve otomobilinin anahtarı gasbedildi. Polis olay sonrası kaçan Ayşe G. ve Şahin Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

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  • Buluşmaya gittiği kadının evinde dövülüp, gasbedildi
  • Buluşmaya gittiği kadının evinde dövülüp, gasbedildi
  • Buluşmaya gittiği kadının evinde dövülüp, gasbedildi
  • Buluşmaya gittiği kadının evinde dövülüp, gasbedildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, salı gecesi Dulkadiroğlu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ü.N., kendisini davet eden Ayşe G.'nin evine gitti. Bu esnada evde gizlenen Şahin Y., baskın yapmış gibi Ü.N. ve Ayşe G.'nin yanına gidip adamı darp etti. Şahin Y., daha sonra Ü.N.'nin telefonunu, cüzdanını ve otomobilinin anahtarını gasbedip Ayşe G. ile birlikte Ü.N.'nin aracıyla kaçtı.

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, MOBESE kameralarından otomobilin Gaziantep yönüne gittiğini ve Ü.N.'nin banka kartıyla da Gaziantep'ten para çekip harcama yapıldığını belirledi.

Bugün sabah saatlerinde aracın Kahramanmaraş'a girdiğini saptayan polis, önce otomobili buldu, ardından da Şahin Y. ile Ayşe G.'yi yakaladı. Şüphelilerle birlikte cep telefonu ve bankadan çekilen paranın bir miktarı ele geçirildi.

'YAPTIĞIM YANLIŞ BİR ŞEY DEĞİL'

Emniyetteki sorgularında olayı itiraf eden 2 şüpheli hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hastane çıkışında karşılarında basın mensuplarını gören Şahin Y. ile Ayşe G., suçsuz olduklarını söyledi. Şahin Y., "Yaptığım yanlış bir şey değil ki, kafamı niye yere eğeyim ki.

Namus için ders verdik. Haklıyken haksız durumuna düştüm gibi oldum. Adamı evde yakaladım, arabasını aldım. Arabasını almam beni şu an haksız gösterdi" dedi.

Öte yandan otomobil, cep telefonu ve bankadan çekilen paranın bir miktarı Ü.N.'ye teslim edildi.

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