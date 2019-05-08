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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
08.05.2019 - 17:42, Son Güncelleme:

Bulgaristan vatandaşı 3 kişinin FETÖ şüphelilerine yardım davası

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Bulgaristan vatandaşı 3 kişinin FETÖ şüphelilerine yardım davası

Edirne'de yasa dışı yollardan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerini yurt dışına kaçırmaya çalıştıkları iddiasıyla haklarında "Göçmen kaçakçılığı" suçundan dava açılan 3 Bulgaristan vatandaşının yargılanmasına devam edildi. 

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar Nikolay Milenov Kasabov, Gyursel Yuzeir Mustafa ve avukatları katıldı. Sanık Shaban Hasan Murad duruşmaya katılmazken, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşma savcısı, bu davadan ayrılan "Silahlı terör örgütüne yardım" suçu ile ilgili davanın da görülmekte olan “Göçmen kaçakçılığı” davasıyla birleştirilmesini talep etti.

Sanıklar da savunmasında suçsuz olduklarını ileri sürerek beraatlarını talep etti.

Mahkeme heyeti, davanın ayrılan dava dosyası ile birleştirilmesine ve birleştirilen dosyada sanıkların kaçırdıkları iddia edilen FETÖ şüphelisi 6 kişi hakkında ilgili mahkemelerde devam eden yargılamaların sonuçlanmasının beklenmesine karar vererek, yargılamayı ileri bir tarihe erteledi. 
Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede "göçmen kaçakçılığı" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla Bulgaristan vatandaşları Gyursel Yuzeir Mustafa, Nikolay Milenov Kasabov ve Shaban Hasan Murad'ın 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. 

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