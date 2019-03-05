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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.03.2019 - 15:12, Son Güncelleme:

Buket Aydın ile 40'ın konukları Türel ve Sarıgül

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Buket Aydın ile 40'ın konukları Türel ve Sarıgül

CNN TÜRK’te, 06 Mart Çarşamba günü saat 21:00’de, Buket Aydın'ın sunduğu “40”, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve bu seçimde tekrar aday gösterilen Menderes Türel ve Dsp Şişli Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül’ü ağırlayacak.

İlk bölümde Menderes Türel, anket sonuçlarından markalaşma yolundaki Antalya’da atılan adımları 40’ta anlatıyor.

Son dönemde yaşanan doğal afetler, hortumlar ve seller Antalya’yı nasıl etkiledi? Turizm ekonomisi açısından Antalya ne durumda?

Fazıl Say yeniden uluslararası piyano festivaline katılacak mı?

Buket Aydın ile 40ın konukları Türel ve Sarıgül

40’ın ikinci bölümünde DSP Şişli Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül Buket Aydın’ın sorularını yanıtlıyor.

Sarıgül neden Şişli’nin ışığını söndürdüler diyor?

İddia edildiği gibi Şişli’de oylar bölünüyor mu?

Neden Şişli’den asla vazgeçmiyor?

Sokak hayvanlarıyla ilgili “Sişli’de tek bir sokak hayvanı bile aç ve susuz kalmayacak” dediği projesi ne?

Buket Aydın ile 40ın konukları Türel ve Sarıgül

Buket Aydın, adaylara 20’şer soru soracak, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Menderes Türel ve Dsp Şişli Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül yanıtlayacak.

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