Buket Aydın ile 40'ın konuğu Ata Demirer
Buket Aydın'ın sunduğu 40'a, bu hafta Ata Demirer konuk olacak.
Buket Aydın, Ata Demirer'e 40 cesur soru soracak, 40 cesur yanıt alacak. Ünlü komedyen yeni filmi 'Hedefim Sensin' hakkında neler söyledi? Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar ile kıyaslanmak ona ne hissettiriyor? Yeniden evlenmeyi düşünüyor mu? Hangi soruyu neden pas geçti?
Ata Demirer, 40 soruya kaç şakayla karşılık verdi? 40, bu hafta da gündeme damgasını vuracak.
Ata Demirer'in açıklamaları, çarşamba saat 23.00'te Buket Aydın'ın sunduğu 40'ta olacak. 40'ta sorulmayan sorulacak, konuşulmayan konuşulacak ve yanıtlanması gereken 40 soru konuğa yöneltilecek. Konuğun her soru için iki dakikası olacak.
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