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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
26.04.2019 - 11:11, Son Güncelleme:

Bugünün güzel görüntüsü de Kocaeli’nden geldi! İnsanlar böyle topladı…

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 11. Kocaeli Kitap Fuarı öncesinde, kent merkezi ile Gebze Teknik Üniversitesinde ağaçlara asılan 3 bin kitap, vatandaşlar tarafından toplandı.

11
  • Kocaelide ağaçlar kitap açtı
  • Kocaelide ağaçlar kitap açtı
  • Kocaelide ağaçlar kitap açtı
  • Kocaelide ağaçlar kitap açtı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 11'incisi düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı öncesinde, ağaçlara asılan 3 bin kitap vatandaşlar tarafından toplandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde yarın kapılarını ziyaretçilerine açacak fuar öncesinde vatandaşların dikkatini çekmek için İzmit ilçesi Hürriyet ve Cumhuriyet caddeleri arasında bulunan yürüyüş yolundaki asırlık çınar ağaçları ile Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) kampüsündeki ağaçlara Türk ve dünya klasiklerinden oluşan kitaplar astı.

Ağaçların çevresinde bekleyen öğrenciler ve işe giden vatandaşlar, buradaki ağaçlardan 3 bin kitabı kısa sürede topladı.

Bazı vatandaşlar, ellerindeki sopalarla yüksekte olan kitapları almaya çalışırken, bazıları birbirlerinden destek alarak ve ağaçlara tırmanarak kitapları elde etmeye çalıştı.

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Etkinliğe katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gazetecilere yaptığı açıklamada, 11'ncisi düzenlenen fuarın yarın kapılarını herkese açacağını belirterek, bugün de geleneksel olan etkinliğin gerçekleştirildiğini söyledi.

Kocaeli'nin düzenlediği etkinlikle marka olduğunu dile getiren Büyükakın, "Kitap aslında geleceğimize yapılacak en büyük yatırım. Kitap fuarı bu yıl 490 kadar yayıneviyle birlikte açılacak, 90 kadar STK katılacak. Bu çerçevede 800'ü aşan etkinlik yapılacak. Bu kapsamda yapılacak etkinliklerle Kocaeli emin adımlarla geleceğe güçlü bir şekilde yürüyecek." ifadelerini kullandı.

İlkokul ikinci sınıf öğrencisi Umut Aras Akalın da çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Kitaplar bizim geleceğimiz, bu yüzden alabildiğim kadar kitap almak istiyorum." dedi.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) birinci sınıf öğrencisi Kübra Güner ise kitap okuma sevgisinin insanlara aşılanması gerektiğini düşündüğünü ifade ederek, bu nedenle kitap fuarının çok önemli bir etkinlik olduğunu söyledi.

Bu tür etkinliklerin insanlarda heyecan uyandırdığını dile getiren Güner, ilgi uyandırması açısından kendisinin de etkinliği desteklediğini kaydetti.

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