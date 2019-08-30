Bugün Türk milletinin dönüm noktası... 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

Dünyanın adından övgüyle bahsettiği, şanlı tarihin en önemli dönüm noktalarından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü Türkiye’nin dört bir yanında coşkuyla hatırlatılıyor. Hem siyaset ve sanat dünyasından pek çok isim hem de vatandaşlar, bu büyük sevinci ve onuru yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Kurtuluş Savaşı'nı yöneten Gazi Meclisin tüm üyelerini, bu toprakların bedelini canlarıyla, kanlarıyla, alın teriyle ödeyen şehitler ile kahraman gazilere duydukları minneti sosyal medyadan paylaşıyor. İşte, siyasi isimlerin ve vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları…



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı...



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk milletinin şanlı tarihinin altın halkalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümünün kutladığına işaret ederek, Büyük Zafer'in 97. yılında millete bu zaferi armağan eden İstiklal Harbi'nin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Büyük Millet Meclisi'nin saygıdeğer üyelerini ve kahraman Türk ordusunun tüm askerlerini rahmetle minnetle yad etti.



Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan Türk vatandaşlarının her birinin 30

Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, şunları kaydetti:



"26 Ağustos 1922 tarihinde Gazi Mustafa Kemal’in Başkomutanlığında başlayan Büyük Taarruz, verilen çetin mücadelelerinin ardından Dumlupınar’da zafere taşınmıştır. 30 Ağustos’ta kazanılan bu destansı zaferle milletimiz, kendisine reva görülen esaret gömleğini yırtıp atmış, ne pahasına olursa olsun bağımsızlığından taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin de müjdesi olan Büyük Zafer, tarihten silinmek istenen Türk milletinin yeniden şahlanışının adıdır. Tarihteki tüm zaferlerimiz gibi 30 Ağustos’un arkasında da gözlerini kırpmadan hayatını feda eden kahramanlarımızın cesaretleri vardır. Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de istiklal ve istikbali için canından aziz bildiği vatanı uğrunda aynı fedakarlık ve cesareti göstermeye hazırdır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin milli bekamızı korumak gayesiyle sınırlarımız içinde ve dışında yürüttüğü mücadele, bunun en açık delilidir. Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ta ve Doğu Akdeniz'de ülkemize karşı kurulan tüm tuzakları bozmaya kararlıyız. Milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarının gasbedilmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Büyük Zafer'den aldığımız ilham ve cesaretle Türkiye’yi daha aydınlık, daha müreffeh bir geleceğe taşımak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Ülkemize güvenen dostlarımızın desteği, aziz milletimizin dirayeti, bize inanan kardeşlerimizin duasıyla tıpkı 97 sene önce olduğu gibi, inşallah kutlu mücadelemizi zaferle taçlandıracağız. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun."



Milli Savunma Bakanı Akar'dan 30 Ağustos mesajı



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



30 Ağustos Zaferi’nin 97'nci yıl dönümü ile Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutlamanın mutluluğu ve heyecanını yaşadıklarını belirten Akar, mesajında, "30 Ağustos, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 19 Mayıs 1919'da Samsun'da kıvılcımı ateşlenen ve yedi düvele karşı verilen Milli Mücadele'nin 1922'de Dumlupınar’da büyük bir zaferle taçlandığı gündür. Bu zafer, 'ordu millet' anlayışındaki asil milletimizin ve onun bağrından çıkan kahraman Türk ordusunun en zor şartlara ve imkansızlıklara rağmen 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını koruma iradesinin sonucudur." ifadelerine yer verdi.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 30 Ağustos mesajı

Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde çıktıkları bu yolda kahramanlık destanı yazarak “sıra dağlar gibi duran” tüm ecdadımızı saygıyla yad ediyoruz.

#30AğustosZaferBayramı’mız kutlu olsun

EN ÇOK BEĞENİ ALAN ZAFER BAYRAMI MESAJLARI

30 Ağustos'da tüm emperyalist ülkelerin kâğıttan kaplan olduğunu ispatlayan ve asla emperyalizme boyun eğmeyeceğimizi fazlasıyla gösteren bir millet olduk. Ve şu biline; o ruhumuzu asla kaybetmedik.

Büyük zaferimizin 97. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını, dünden bugüne tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.

Mustafa Kemal Atatürk: Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

23 Nisan “ çocukluğumuz ”

19 Mayıs “ gençliğimiz ”

29 Ekim " cumhuriyetimiz "

30 Ağustos “ zaferimiz ”

10 Kasım “ unutmadığımız ”...

#30AğustosZaferBayramı

Zafer , “Zafer benimdir"diyebilenindir.

Başarı ise ,”Başaracağım “ diye başlayarak sonunda “Başardım “ diyebilenindir...

Bağımsızlık, uğruna ölmesini bilen toplumların hakkıdır. Mustafa Kemal ATATÜRK

Esirliğe mahkum edilmek istenen bu yüce milleti esaretten kurtaran Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin yetiştirmiş olduğu büyük bir dehâdır.

Bu yurdu Türk milleti için cennet kılan Atatürk ve bütün silah arkadaşlarını saygı, sevgi ve özlem ile anıyoruz.

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa komutasında başlayan Büyük Taarruz, Dumlupınar'da büyük bir zaferle son buldu. "Ya İstiklal, Ya Ölüm" diyenlerin zaferine selam olsun!

Sevgiyle, saygıyla, minnetle...

#30AğustosZaferBayramı

“Benim nacizane bedenim bir gün toprak olacaktır;

Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidâr kalacaktır.”

Bazı haklar işte böyle asla ödenmez. Minnettarız

Parolası

" Ya İstiklâl Ya Ölüm "

Olan Bir Milletin Önünde

Hiç Kimse Duramaz !