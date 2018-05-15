Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Bugün ne pişirsem? diye düşünenlere örnek iftar menüsü

    Bugün ne pişirsem? diye düşünenlere örnek iftar menüsü

    Hürriyet Haber
    15.05.2018 - 15:12 | Son Güncelleme:

    11 ayın sultanına yakışır bir sofra hazırlamak isteyen vatandaşlar, örnek iftar menülerini araştırıyor. Çorba, ana yemek, salata ve tatlı tariflerinden oluşan iftar menüleri 'Bugün ne pişirsem?' diye düşünenler için fikir verici oluyor. Dilerseniz Ramazan sayfamızdan tek tek yemek tariflerine bakarak kendi iftar menünüzü oluşturabilirsiniz. İşte Ramazan'ın ilk günü için hazırladığımız örnek iftar menüsü

    Ramazan ayı geldi çattı, iftar menüleri için araştırmalar başladı. Oruç ibadeti vesilesiyle sabır ve hoşgörü gibi önemli değerleri her zamankinden daha fazla hissettiğimiz Ramazan’ın en güzel geleneği kalabalık iftar sofraları. Bu sofraların hazırlığını kolaylaştırmak için her gün iftar menüsü örnekleri sunuyor olacağız. İlk günün menüsünde islim kebabı, yayla çorbası, zeytinyağlı barbunya ve tavukgöğsü tarifi var.

    İSLİM KEBABI

    Malzemeler

    4 adet orta boy patlıcan
    3 yemek kaşığı zeytinyağı
    2 adet orta boy domates
    2 adet orta boy yeşil biber

    Köftesi için:

    500 gram orta yağlı kıyma
    1 adet orta boy kuru soğan (rendelenmiş)
    4 yemek kaşığı galeta unu
    2 diş sarımsak
    1 adet yumurta
    1 çay kaşığı tuz
    1 çay kaşığı pul biber
    1 çay kaşığı kimyon
    1 çay kaşığı karabiber

    Sosu için:

    2 yemek kaşığı zeytinyağı
    2 adet domates
    1 diş sarımsak (ezilmiş)
    1/2 su bardağı sıcak su
    1/2 çay kaşığı tuz
    1 çay kaşığı karabiber

    Tüm malzemeleri köfte yapar gibi yoğurun, ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak elinizde top yapın, fırın tepsisini çok az yağlayın ve köfteleri dizerek, fırında pişirin. Patlıcanları önce alacalı soyup daha sonrada boyuna dilimleyin çok ince olmamasına özen gösterin. Patlıcanları orta ateşte hafif pembeleşinceye kadar kızartın. Kızaran patlıcanların yağını kağıt havlu ile alın. Bir kaseye kızarmış patlıcanları çaprazlamasına yerleştirin ve içine 1 adet köfte koyarak patlıcanları köftenin üzerine kapatıp bir tepsiye ters çevirin ve üzerine bir kürdan batırıp, domates ve yeşil biber ile süsleyin. Tüm malzemeler bitene kadar bu işlemi tekrarlayın ve kebapların üstünü aşmayacak şekilde salçalı su yapıp tepsiye ekleyin. Önceden 180 derece ısıttığınız fırında 20 dakika pişirin. İsteğe göre krema sıkma torbasına doldurduğunuz patates püresi ile süsleyerek servis yapın.

    YAYLA ÇORBASI

    Malzemeler

    1 kase yoğurt
    1 adet yumurta
    2 yemek kaşığı un
    1 çay bardağı pirinç
    1 tatlı kaşığı nane
    1 yemek kaşığı margarin veya tereyağı
    Tuz

    Yapılışı

    Pirinci yıkayarak 5 su bardağı suyun içerisinde haşlayın. Başka bir kapta yoğurdu, unu ve yumurtayı iyice çırptıktan sonra haşladığınız pirincin üzerine yavaş yavaş karıştırarak ilave edin (suyu az ya da fazla ise ayarlayabilirsiniz).Bu karışım kaynayana kadar karıştırın 10 dakika pişmesi için yeterlidir. Daha sonra bir tavada margarini eriterek içerisine nane ekleyin ve pişmiş olan çorbanın üzerine dökün. Tuzunu çorbayı kesmemesi için çorba piştikten sonra ekleyin.

    ZEYTİNYAĞLI BARBUNYA

    Malzemeler:

    500 gram ayıklanmış taze barbunya
    3 küçük domates
    1 orta boy soğan
    1 orta boy havuç
    1 sivri biber
    5 yemek kaşığı zeytinyağı
    1/4 demet maydanoz

    Yapılışı:

    Bir tencereye yağ ve küçük doğranmış soğanlar konulup hafifçe çevrilir. Temizlenmiş ve dörde bölünmüş havuçlar ve biber karışıma eklenip bir süre harlı ateşte pişirilir. Kabukları soyulmuş küçük doğranmış domatesler ve dörde bölünmüş sarımsaklar da tencereye konulur. Birkaç dakika karıştırılarak ateşte çevrilir. Önceden haşlanmış barbunya şeker ve tuz konulup biraz daha harlı ateşte pişirilir. 1-2 bardak sıcak su tencereye konulur ve ağzı kapalı olarak hafif ateşte barbunya ve havuçlar yumuşayana kadar pişirilir. Üzeri maydanozla süslenip ılık olarak servis edilir.

    TAVUZ GÖĞSÜ RULOSU

    Malzemeler

    1 lt süt
    1 su bardağı un
    1,5 su bardağı şeker
    2 yemek kaşığı tereyağı
    vanilya

    Ayrıca:

    1 su bardağı hindistan cevizi

    Yapılışı:

    Tüm krema malzemesini karıştırarak pişirin. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Kağıdın üstüne 1 su bardağı hindistan cevizi serpin. Yalancı tavuk göğsünü üzerine yayıp iyice soğutun.Soğuduktan sonra üzerine 1,5 su bardağı cevizi serpin. Kağıt yardımıyla rulo yapın. Kağıdı üzerine kapatıp bu halde buzdolabında servis yapana kadar bekletin. (Çok uzun süre beklerse cevizler karartacaktır) Mevsim meyveleriyle servis yapın.

     

    Etiketler: bugün ne pişirsem , ramazanyemek , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri