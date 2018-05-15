Bugün ne pişirsem? diye düşünenlere örnek iftar menüsü

Ramazan ayı geldi çattı, iftar menüleri için araştırmalar başladı. Oruç ibadeti vesilesiyle sabır ve hoşgörü gibi önemli değerleri her zamankinden daha fazla hissettiğimiz Ramazan’ın en güzel geleneği kalabalık iftar sofraları. Bu sofraların hazırlığını kolaylaştırmak için her gün iftar menüsü örnekleri sunuyor olacağız. İlk günün menüsünde islim kebabı, yayla çorbası, zeytinyağlı barbunya ve tavukgöğsü tarifi var.

İSLİM KEBABI

Malzemeler



4 adet orta boy patlıcan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet orta boy domates

2 adet orta boy yeşil biber



Köftesi için:



500 gram orta yağlı kıyma

1 adet orta boy kuru soğan (rendelenmiş)

4 yemek kaşığı galeta unu

2 diş sarımsak

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber



Sosu için:



2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet domates

1 diş sarımsak (ezilmiş)

1/2 su bardağı sıcak su

1/2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Tüm malzemeleri köfte yapar gibi yoğurun, ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak elinizde top yapın, fırın tepsisini çok az yağlayın ve köfteleri dizerek, fırında pişirin. Patlıcanları önce alacalı soyup daha sonrada boyuna dilimleyin çok ince olmamasına özen gösterin. Patlıcanları orta ateşte hafif pembeleşinceye kadar kızartın. Kızaran patlıcanların yağını kağıt havlu ile alın. Bir kaseye kızarmış patlıcanları çaprazlamasına yerleştirin ve içine 1 adet köfte koyarak patlıcanları köftenin üzerine kapatıp bir tepsiye ters çevirin ve üzerine bir kürdan batırıp, domates ve yeşil biber ile süsleyin. Tüm malzemeler bitene kadar bu işlemi tekrarlayın ve kebapların üstünü aşmayacak şekilde salçalı su yapıp tepsiye ekleyin. Önceden 180 derece ısıttığınız fırında 20 dakika pişirin. İsteğe göre krema sıkma torbasına doldurduğunuz patates püresi ile süsleyerek servis yapın.

YAYLA ÇORBASI

Malzemeler

1 kase yoğurt

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı un

1 çay bardağı pirinç

1 tatlı kaşığı nane

1 yemek kaşığı margarin veya tereyağı

Tuz

Yapılışı



Pirinci yıkayarak 5 su bardağı suyun içerisinde haşlayın. Başka bir kapta yoğurdu, unu ve yumurtayı iyice çırptıktan sonra haşladığınız pirincin üzerine yavaş yavaş karıştırarak ilave edin (suyu az ya da fazla ise ayarlayabilirsiniz).Bu karışım kaynayana kadar karıştırın 10 dakika pişmesi için yeterlidir. Daha sonra bir tavada margarini eriterek içerisine nane ekleyin ve pişmiş olan çorbanın üzerine dökün. Tuzunu çorbayı kesmemesi için çorba piştikten sonra ekleyin.



ZEYTİNYAĞLI BARBUNYA



Malzemeler:

500 gram ayıklanmış taze barbunya

3 küçük domates

1 orta boy soğan

1 orta boy havuç

1 sivri biber

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1/4 demet maydanoz

Yapılışı:

Bir tencereye yağ ve küçük doğranmış soğanlar konulup hafifçe çevrilir. Temizlenmiş ve dörde bölünmüş havuçlar ve biber karışıma eklenip bir süre harlı ateşte pişirilir. Kabukları soyulmuş küçük doğranmış domatesler ve dörde bölünmüş sarımsaklar da tencereye konulur. Birkaç dakika karıştırılarak ateşte çevrilir. Önceden haşlanmış barbunya şeker ve tuz konulup biraz daha harlı ateşte pişirilir. 1-2 bardak sıcak su tencereye konulur ve ağzı kapalı olarak hafif ateşte barbunya ve havuçlar yumuşayana kadar pişirilir. Üzeri maydanozla süslenip ılık olarak servis edilir.

TAVUZ GÖĞSÜ RULOSU

Malzemeler

1 lt süt

1 su bardağı un

1,5 su bardağı şeker

2 yemek kaşığı tereyağı

vanilya

Ayrıca:



1 su bardağı hindistan cevizi

Yapılışı:



Tüm krema malzemesini karıştırarak pişirin. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Kağıdın üstüne 1 su bardağı hindistan cevizi serpin. Yalancı tavuk göğsünü üzerine yayıp iyice soğutun.Soğuduktan sonra üzerine 1,5 su bardağı cevizi serpin. Kağıt yardımıyla rulo yapın. Kağıdı üzerine kapatıp bu halde buzdolabında servis yapana kadar bekletin. (Çok uzun süre beklerse cevizler karartacaktır) Mevsim meyveleriyle servis yapın.