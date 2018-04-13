Bugün ne kandili? 2018 dini günler

"Bugün ne kandili?" ve "Bugün kandil mi?" soruları vatandaşlar tarafından merakla ve yoğun bir şekilde aranmaya başlandı. Kendilerine SMS ile gelen kandil mesajları ve sosyal medyadan yayınlanan tebrik yazılarını gören vatandaşlar bugün herhangi bir kandilin idrak edilip edilmediğini sorgulamaya başladı. İşte merakla araştırılan "Bugün Kandil Mi?" sorusunun yanıtı...

BUGÜN KANDİL Mİ?

Müslümanlar rahmet, bereket ve mağfiret iklimi mübarek üç ayların bereketini hissettiği Miraç Kandilini bir kez daha idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyor. Bu gün yani 13 Nisan Cuma gününü 14 Mart Cumartesi gününe bağlayan gece, Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre Miraç Kandili olarak idrak edilecek. Hicri takvime göre Recep ayının 27. gecesini Cuma'ya bağlayan gece olarak bilinen Miraç Kandili Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle geçilecek.

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in Mescid'i Aksa'dan semaya yükselerek yaptığı hikmet yüklü geceyi bir kez daha anımsamamızı sağlayan Miraç Kandili bu yıl, 13 Nisan Cuma günü ve gecesi ihya edilecektir. Hasretle beklenen bu mübarek gece ibadetlerle geçirilecektir.

Üç ayların ilk ayı Recep ayının 27'nci gecesinde idrak edilen kutlu gece, Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul ediliyor. Miraç; Receb'in 27. gecesi… Âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimize, Mekke döneminde bir gece, Yüce Yaratan'ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa etmesi için önce Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yaptırılan hikmet yüklü yolculuk… Kâinatın yüce yaratıcısının daveti üzerine gerçekleşen mucizevî buluşma…

2018'DE İDRAK EDİLECEK KANDİLLER

19 Mart 2018 Pazartesi günü Üç Aylar başlangıcıdır

22 Mart 2018 Perşembe günü Regaip Kandili (İdrak Edildi)

13 Nisan 2018 Cuma günü Miraç Kandili (Bugün İdrak Ediliyor)

30 Nisan 2018 Pazartesi günü Berat Kandili

19 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili