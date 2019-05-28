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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.05.2019 - 16:56, Son Güncelleme:

Bugün iftar saat kaçta yapılacak? 23. güne özel tüm illerin iftar saati

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Bugün iftar saat kaçta yapılacak? 23. güne özel tüm illerin iftar saati

İftar saati, Ramazan ayının 23'ncü orucunu tutan binlerce kişinin sorguladığı konu olmaya devam ediyor. İftar saat kaçta açılacak sorusuna, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen cevaba göre hareket edecek olan vatandaşlar, buna göre planlarına yön verecek. İşte, İstanbul, Ankara ve tüm illerin iftar saatleri hakkında detaylı bilgiler

İftara ne kadar kaldı sorusu, ramazan ayının son günlerine girilirken oruç ibadetlerini nihayete erdirecek olan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, iftar saat kaçta açılacak? İşte, tüm yurttan iftar saatleri ve detaylı bilgiler

BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan, büyükşehirler başta olmak üzere birçok ilde araştırılan iftar saatleri, bugün Ankara'da 20.14, İstanbul'da 20.33, İzmir'de 20.33, Adana'da 19.56, Bursa'da 20.30, Antalya'da 20.15 olacak.

Bu illerin haftalık iftar, sahur ve teravih saatlerini aşağıdaki tablolardan görebilirsiniz. Diğer illerin iftar saatleri için ise alttaki banda tıklayabilirsiniz.

Bugün iftar saat kaçta yapılacak 23. güne özel tüm illerin iftar saati

İSTANBUL İFTAR SAATLERİ

GünTarihİmsak (Sahur)SabahÖğleİkindiAkşam (İftar)Yatsı (Teravih)
2328.05.201903:3605:3013:0617:0420:3322:18
2429.05.201903:3505:2913:0617:0520:3422:19
2530.05.201903:3405:2913:0717:0520:3522:20
2631.05.201903:3305:2813:0717:0520:3522:22**
2701.06.201903:3205:2813:0717:0520:3622:23
2802.06.201903:3105:2713:0717:0620:3722:24
2903.06.201903:3005:2713:0717:0620:3822:25

ANKARA İFTAR SAATLERİ

GünTarihİmsak (Sahur)SabahÖğleİkindiAkşam (İftar)Yatsı (Teravih)
2328.05.201903:2805:1712:5116:4720:1421:56
2429.05.201903:2705:1712:5116:4720:1521:57
2530.05.201903:2605:1612:5116:4720:1621:58
2631.05.201903:2505:1612:5116:4820:1721:59**
2701.06.201903:2405:1512:5116:4820:1722:00
2802.06.201903:2305:1512:5116:4820:1822:02
2903.06.201903:2205:1512:5216:4820:1922:03

İFTAR VE SAHUR SAATLERİ NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan İftar ve sahur için saat bilgilerini, aşağıda yer alan linke tıklayarak öğrenebilirsiniz. Bulunduğunuz şehre ait sahur vakti-imsak, iftar vakti-akşam, teravih vakti ise yatsı saati içerisinde yer almaktadır. 

Bu ekran üzerinden iftar ve teravih namazına kaç dakika kaldığını, geri sayım özelliği sayesinde zahmetsizce takip edebilirsiniz.

Farklı bir şehre ait iftar ve sahur bilgilerini ise imsakiye sayfasının sol üst köşesinde yer alan 'Şehir Seç' butonuna tıkladıktan sonra kent ismini seçerek öğrenebilirsiniz. 

İL İL İFTAR VE SAHUR SAATLERİNİ KOLAYCA TAKİP EDEBİLECEĞİNİZ İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

Bugün iftar saat kaçta yapılacak 23. güne özel tüm illerin iftar saati

 

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