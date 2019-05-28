Bugün iftar saat kaçta yapılacak? 23. güne özel tüm illerin iftar saati
İftar saati, Ramazan ayının 23'ncü orucunu tutan binlerce kişinin sorguladığı konu olmaya devam ediyor. İftar saat kaçta açılacak sorusuna, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen cevaba göre hareket edecek olan vatandaşlar, buna göre planlarına yön verecek. İşte, İstanbul, Ankara ve tüm illerin iftar saatleri hakkında detaylı bilgiler
İftara ne kadar kaldı sorusu, ramazan ayının son günlerine girilirken oruç ibadetlerini nihayete erdirecek olan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, iftar saat kaçta açılacak? İşte, tüm yurttan iftar saatleri ve detaylı bilgiler
BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA AÇILACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan, büyükşehirler başta olmak üzere birçok ilde araştırılan iftar saatleri, bugün Ankara'da 20.14, İstanbul'da 20.33, İzmir'de 20.33, Adana'da 19.56, Bursa'da 20.30, Antalya'da 20.15 olacak.
Bu illerin haftalık iftar, sahur ve teravih saatlerini aşağıdaki tablolardan görebilirsiniz. Diğer illerin iftar saatleri için ise alttaki banda tıklayabilirsiniz.
İSTANBUL İFTAR SAATLERİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Sabah
|Öğle
|İkindi
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|23
|28.05.2019
|03:36
|05:30
|13:06
|17:04
|20:33
|22:18
|24
|29.05.2019
|03:35
|05:29
|13:06
|17:05
|20:34
|22:19
|25
|30.05.2019
|03:34
|05:29
|13:07
|17:05
|20:35
|22:20
|26
|31.05.2019
|03:33
|05:28
|13:07
|17:05
|20:35
|22:22**
|27
|01.06.2019
|03:32
|05:28
|13:07
|17:05
|20:36
|22:23
|28
|02.06.2019
|03:31
|05:27
|13:07
|17:06
|20:37
|22:24
|29
|03.06.2019
|03:30
|05:27
|13:07
|17:06
|20:38
|22:25
ANKARA İFTAR SAATLERİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Sabah
|Öğle
|İkindi
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|23
|28.05.2019
|03:28
|05:17
|12:51
|16:47
|20:14
|21:56
|24
|29.05.2019
|03:27
|05:17
|12:51
|16:47
|20:15
|21:57
|25
|30.05.2019
|03:26
|05:16
|12:51
|16:47
|20:16
|21:58
|26
|31.05.2019
|03:25
|05:16
|12:51
|16:48
|20:17
|21:59**
|27
|01.06.2019
|03:24
|05:15
|12:51
|16:48
|20:17
|22:00
|28
|02.06.2019
|03:23
|05:15
|12:51
|16:48
|20:18
|22:02
|29
|03.06.2019
|03:22
|05:15
|12:52
|16:48
|20:19
|22:03
İFTAR VE SAHUR SAATLERİ NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan İftar ve sahur için saat bilgilerini, aşağıda yer alan linke tıklayarak öğrenebilirsiniz. Bulunduğunuz şehre ait sahur vakti-imsak, iftar vakti-akşam, teravih vakti ise yatsı saati içerisinde yer almaktadır.
Bu ekran üzerinden iftar ve teravih namazına kaç dakika kaldığını, geri sayım özelliği sayesinde zahmetsizce takip edebilirsiniz.
Farklı bir şehre ait iftar ve sahur bilgilerini ise imsakiye sayfasının sol üst köşesinde yer alan 'Şehir Seç' butonuna tıkladıktan sonra kent ismini seçerek öğrenebilirsiniz.
İL İL İFTAR VE SAHUR SAATLERİNİ KOLAYCA TAKİP EDEBİLECEĞİNİZ İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ
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