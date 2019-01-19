Bugün hangi yollar kapalı olacak?
İstanbul trafiğine Süper Lig nedeniyle düzenleme yapıldı. Galatasaray ile MKE Ankaragücü arasında bugün gerçekleşecek maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Ayrıca ‘Hrant Dink Ölüm Yıldönümü’ nedeniyle de bazı yollara giriş izni verilmeyecek. Peki, bugün hangi yollar kapalı olacak?
Süper Lig'de Galatasaray ile MKE Ankaragücü arasında bugün oynanacak maç nedeniyle bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacak.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray - MKE Ankaragücü müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Bu kapsamda, saat 16.00'dan itibaren güney yan yolda bulunan İSPARK otopark alanı dolana kadar, TEM kuzey yan yoldan güney yan yola dönüş varyantı araç trafiğine açık olacak. Otopark dolduktan sonra dönüş varyantı araç trafiğine kapatılacak ve alternatif olarak sürücüler, TEM kuzey yan yol Okmeydanı dönüşleri-TEM güney yan yol bağlantı yolunu kullanacak.
Maç başladığında TEM kuzey yan yolu araç trafiğine kapatılacak, TEM kuzeye doğrudan ve TEM kuzeyden güney varyantına akım verilecek. TEM kuzey yan yol araç trafiği kesildiği zaman TEM kuzeyden güneye bağlantı varyantı araç trafiğine açılacak.
ANMA TÖRENİ NEDENİYLE KAPATILACAK YOLLAR
Şişli'de gerçekleşecek olan “Hrant Dink Ölüm Yıldönümü” anma programı nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Şişli Halaskargazi Caddesi'nde gerçekleşecek olan “Hrant Dink Ölüm Yıldönümü” anma programı nedeniyle saat 11.00'den program bitimine kadar bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirtildi.
Açıklamaya göre trafiğe kapatılacak yollar şunlar:
"Halaskargazi Caddesi, Tavukçu Feti Sokak, Saksı Sokak (Ergenekon Caddesi girişi), Pangaltı 2236 nolu ışıklar,Özgür Sokak Şişli istikameti, Zafer Sokak Şişli istikameti.”
Alternatif yollar ise Taksim'den gelen akım Valikonağı Caddesine, Şişli istikametine gitmek isteyen sürücü ve yayalar Valikonağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey Kavşağından Şişli istikametine, Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey Kavşağından Ergenekon Caddesi istikametine, yönlendirilecek.
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