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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
AA
16.08.2018 - 07:07, Son Güncelleme:

Bu yolu kullananlar dehşeti yaşadı

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Bu yolu kullananlar dehşeti yaşadı

Ankara Çevre Yolu'nda elektrik direğinin devrilmesi sonucu kopan teller seyir halindeki bir yolcu otobüsünün de aralarında bulunduğu 4 araca zarar verdi. Kaza sonrası sürücü kabini ağır hasar gören kamyonun şoförü Sezai Özçoban, "Elektrik kablolarının yere düşmesiyle birden önüm kesildi." dedi.

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  • Ankara Çevre Yolunda korku dolu anlar
  • Ankara Çevre Yolunda korku dolu anlar
  • Ankara Çevre Yolunda korku dolu anlar
  • Ankara Çevre Yolunda korku dolu anlar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Çevre Yolu'nun Bağlıca mevkisinde refüjde bulunan bir elektrik direği henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.  Bu sırada direkten koparak yola savrulan elektrik telleri İstanbul istikametine giden Sezai Özçoban'ın kullandığı 34 GY 7857 plakalı kamyon ve aynı şeritte ilerleyen Adnan Gümüşsoy yönetimindeki 06 YB 3882 plakalı tır ile yolun karşı şeridinde seyir halindeki Hamza Karaca idaresindeki 06 KP 518 plakalı yolcu otobüsü ve Ayşe Ünlü'nün sürdüğü 34 RT 4178 plakalı otomobile çarptı.

Kaza sonrası sürücü kabini ağır hasar gören kamyonun şoförü Özçoban elinden hafif yaralandı.  Yolcu otobüsünün ön kısmı zarar gördü. Yakıt deposu delinen tırdan litrelerce mazot yola aktı. Ayrıca otomobilde de hasar meydana geldi. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

"ÖNÜM BİRDEN KESİLDİ"

Hafif yaralanan kamyon sürücüsü Sezai Özçoban, gazetecilere yaptığı açıklamada, Konya'nın Ereğli ilçesinden İstanbul'a domates taşıdığını ve seyir halindeyken refüjdeki elektrik direğinin bir anda yola düştüğünü söyledi.

Direkten kopan tellerin kamyonun kabin kısmına zarar verdiğini belirten Özçoban, "Elektrik kablolarının yere düşmesiyle birden önüm kesildi. Sağlık durumumda bir sıkıntı yok. Daha sonra aracımdan çıkarak sağlık ekiplerine haber verdim. Etraftaki vatandaşlar da trafik ekiplerine haber verdi. Diğer şeritteki araçlar da hasar gördü." dedi.

Bölgeye gelen elektrik idaresi ekipleri bölgedeki enerji akımını kesti. Devrilen direk ve kopan teller ise itfaiye ve polis ekiplerince yol kenarına kaldırıldı. Olay nedeniyle Ankara Çevre Yolu'nun İstanbul ve Gölbaşı istikameti yaklaşık bir saat ulaşıma kapalı kaldı.

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