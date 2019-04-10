Bu yıl ilk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ne zaman başlıyor?
Ramazan ne zaman başlıyor sorusu, birçok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı verilere göre ilk oruç ibadetinin yerine getirileceği Ramazan ayı hakkında detayları araştıran vatandaşlar, internet üzerinden bilgi edinmek istiyor. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte, bu yıl idrak edilecek ilk oruç hakkında bazı bilgiler
İlk oruç ne zaman tutulacak sorusu, Ramazan ayının başlangıcına sayılın gün kala birçok Müslüman'ın gündeminde yer aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği takvime göre bu yıl ilk oruç ibadeti mayıs ayında başlayacak. Peki, ilk oruç mayıs ayının kaçında tutulmaya başlanacak? İşte, birçok vatandaşın araştırdığı konu hakkında bazı bilgiler
RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre 2019 yılının ilk oruç ibadeti, 5 Mayıs Pazar gününü 6 Mayıs Pazartesi gününe bağlayan gece sahura kalkılmasıyla başlayacak.
6 Mayıs Pazartesi günü ilk iftarlarını yapacak olan Müslümanlar, 3 Haziran Pazartesi günü ise son oruçlarını tutarak 'Onbir Ayın Sultanı'na veda edecek.
RAMAZAN BAYRAMI 4 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR
4 Haziran Salı günü başlayacak olan Ramazan Bayramı, toplamda 3 gün sürecek. Bayramın son günü ise 6 Haziran Perşembe gününe denk gelecek.
7 Haziran Cuma günü için köprü izin kullanan çalışanlar, 9 gün izin imkanı yakalayacak.
ORUÇ NEDİR?
Oruç Arapça’da “savm” kelimesiyle ifade edilir. Savm sözlükte nefsi tutmak ve engellemek anlamındadır.
İslam dininde oruç, sabahın başlangıcı sayılan ikinci fecirden (tan yerinin ağarmasından) başlayarak güneşin batışına kadarki sürede başka bir deyişle imsaktan iftara kadar ibadet niyetiyle yemekten, içmekten ve cinsel ilişkiden nefsi uzak tutmaktır.
Oruçtan beklenen amacın gerçekleşmesi için dikkat edilmesi gereken şeyler vardır. Kamil anlamda oruç bütün organların iştirakiyle gerçekleşir. Şöyle ki: Oruç tutan kişi mideyi yemek içmekten koruduğu gibi, dili de yalandan, gıybetten, kötü ve boş sözden uzak tutmalı- dır. Göz harama bakmamalı, kusur aramamalıdır. Kulak gıybet, dedikodu ve boş sözler dinlememelidir. Gönül güzel şeyler düşünmelidir. Bilinmelidir ki, organları orucu iştirak etmeyi başaramayan kişi şeklen oruç tutmuşsa da, oruçtan beklenen gayeye bütünüyle ulaşamamış demektir
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