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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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BATMAN (İHA)
26.09.2018 - 13:49, Son Güncelleme:

Bu tespihlerin fiyatı dudak uçuklatıyor

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Batman’da çarşamba günleri bir kıraathanede kurulan pazarda görücüye çıkan tespihler ev ve arabayla takas ediliyor. Fiyatı dudak uçuklatan tespihler, 200 bin TL’ye kadar alıcı buluyor.

Batman merkez Ziya Gökalp Mahallesi’nde bulunan Kehribar Çay Evi’nde çarşamba günleri kurulan tespih pazarı, Türkiye’nin dört bir yanından müşterilerin akınına uğruyor. Tespih severleri bir araya getiren pazarda, bazı tespihlerin fiyatları ise dudak uçuklatıyor. Bazı vatandaşların ev ve arabalarıyla takas ettiği tespihler 200 bin TL’ye kadar alıcı buluyor. Pazarda, 50 TL’ye de tespih bulunuyor.

“GÖZ ZEVKİMİZE GÖRE ALIYORUZ”

Haftanın bir günü toplandıklarını belirten müşteri Özcan Atsat, “Bir yıldır tespih hastalığı bize de bulaştı. Çeşitli illerden ve ilçelerden gelen var. İstanbul, Gaziantep, Adana ve Şanlıurfa’dan gelip de toptan satış yapanlar var. Biz de göz zevkimize göre alıyoruz. Tespih stres dağıtan bir şeydir. Tespihlerin arasında farklı farklı maddeler var ve bunlar da kendi aralarında şifa dağıtan ürünler var. Sıkma, zar Osmanlılarındır. Hepatit hastalarına bire bir geliyormuş. Damlalar ise, bronşit, astım, guatr gibi ve pıhtılaşmış kanlara iyi gelirmiş. Şu an benim boynum da bir tane var, sürekli takıyorum” dedi.

“KİMİ EV KİMİ ARABA İLE TAKAS YAPAR”

Türkiye’nin dört bir yanından müşteri ve satıcıların geldiğini anlatan satıcı Fethi Akbaş, “Güneydoğu ve batı illerden özellikle çarşamba günleri Batman’da toplanıyoruz. Kendi aramızda alışveriş yapıyoruz. Ortalama tespih fiyatları ise 50 liradan başlar 200 bin liraya kadar devam eder. Bu tespihleri kimi evle kimi arabasıyla değişir. Kimi sabır kimi stres için çeker kimisi de ticaret için yapıyor bu işi. İlk tespih mercan ve firuzelerden oluşmakta, daha sonra Osmanlı kehribarı dediğimiz ürünlerden başlar ve damladan sonra plastiğe doğru gider. Osmanlı kehribar 250 yıllık olan tespihin değeri 15 bin liralıktır” diye konuştu.

Bu tespihlerin fiyatı dudak uçuklatıyor

“TESPİH KESİNLİKLE SALLANMAZ”

Tespihin adabının olduğunu vurgulayan Akbaş, “Tek veya çiftli olarak çekilir. Tekli özellikle namazdan sonra çekilir. Kesinlikle sallanmaz. Sallandığı zaman da hoş karşılanmıyor. Tespih sallamak tespihe ve etrafımızdaki insanlara zarar verir. İnsanlar onu hor görür. Tespih sallanırsa taşlarına da zarar verir. Osmanlı kehribar nadir bulunan bir üründür. Piyasa değerli 130-150 bin lira arasıdır. Bunu nakit olarak değil de araba takası ya da ev takası ile yapabiliyoruz. Özellikle koleksiyoncular alıyor. İnsanlar genellikle tespih camiasında dolap toplamaz sadece tespih toplar, ilerde bozdurmak için altın niyetine” ifadelerini kullandı.

“ARABAMI SATTIM TESPİH ALDIM”

Arabasını satıp tespih aldığını anlatan Müşteri Adem Ak ise, “Ben bu tespihi alırken bir arabam vardı. Onu sattım üzerine de para verip bu tespihi aldım. Şu an benim koleksiyonumdadır. Tespihleri çok seviyorum. Tespih sallanmaz çekilir” dedi.

Bu tespihlerin fiyatı dudak uçuklatıyor


Bu tespihlerin fiyatı dudak uçuklatıyor


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