‘Bu savaşın kazananı olmayacak’

(Kasım Süleymani’nin öldürülmesi) “Süreci yakından takip ediyoruz. Atılacak yeni provokatif adımlar, saldırılar bölgedeki gerginliği daha da artıracak. Bu savaşın kazananı olmayacaktır. Maalesef tarafların pozisyonlarının giderek keskinleştiğini görüyoruz. Bunu minimize etmek için bizim itidal ve sükunet çağrımız devam edecek.

ARABULUCULUK İDDİAMIZ YOK

(Putin’in Esad ile görüşmesi) Suriye ziyareti kendi tasarrufudur. Biz ona bir şey diyemeyiz. Kendisinin gözlemleri, değerlendirmesi varsa bunları Cumhurbaşkanımızla yarın paylaşacaktır. Biz Esed’in kendisinin Suriye’yi demokratik, çoğulcu, barışçıl bir geleceğe taşıyacak lider olma vasfını çoktan yitirdiğini görüyoruz. İdlib’teki çatışmaları da dikkate aldığımız zaman kendisinin orada kalıcı bir barış sağlanma konusunda bir niyetinin olmadığı ortada. Bu konuda Rusya ile anlaşamadığımız bir sır değil. Ama bu görüş ayrılıklarına rağmen Rusya ile görüşmelerimiz devam ediyor. (İran ve ABD arasında Türkiye’nin arabuluculuk girişimi ihtimali) Arabulucu olalım gibi bir beklentimiz, talebimiz, iddiamız yok. Türkiye, burada hem ABD ile hem İran ile konuşabilen birkaç ülkeden birisi, belki de en önemlisi.”