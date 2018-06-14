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    Bu sabah Ã¶lÃ¼mden dÃ¶ndÃ¼... AynÄ± yerde o anlarÄ± anlattÄ±

    Murat DELÄ°KLÄ°TAÅž-Hasan YILDIRIM- Ä°STANBUL,(DHA)Â
    14.06.2018 - 18:30 | Son GÃ¼ncelleme:

    Ä°stanbul KaÄŸÄ±thane'de bir aracÄ±n arkadan Ã§arpmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kontrolden Ã§Ä±kan otomobil, bÃ¼feye daldÄ±. BÃ¼fenin giriÅŸinde oturan iki mÃ¼ÅŸteri, savrularak yere dÃ¼ÅŸtÃ¼. KazayÄ± hafif sÄ±yrÄ±klarla atlatan mÃ¼ÅŸterilerden Ali Donbay, sÃ¼rÃ¼cÃ¼yÃ¼ darp etti. Kaza anÄ± ve sonrasÄ±nda yaÅŸananlarÄ± anlatÄ±rken 'Ã–lÃ¼mden kurtulduk. VerilmiÅŸ sadakamÄ±z varmÄ±ÅŸ. O anÄ±n ÅŸokuyla, ben de onu pataklamÄ±ÅŸÄ±m' dedi.

    Olay, YeÅŸilce Mahallesi Ã‡elik Caddesi'nde saat 10.30 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re, cadde Ã¼zerinde seyir halinde olan 34 DZ 0061 plakalÄ± otomobilin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼, bir aracÄ±n arkadan Ã§arpmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden Ã§Ä±kan otomobil, cadde Ã¼zerindeki bir bÃ¼fenin camÄ±ndan iÃ§eri girdi. BÃ¼fenin cam Ã§erÃ§evesini kÄ±ran otomobil, dondurma dolabÄ±nÄ± da Ã¶nÃ¼ne katarak, tezgaha Ã§arptÄ±.

    Ä°KÄ° MÃœÅžTERÄ° SON ANDA KURTULDU

    Bu sÄ±rada, bÃ¼fenin giriÅŸinde, bir masada oturan iki mÃ¼ÅŸteri, Ã§arpmanÄ±n etkisiyle savrularak dondurma dolabÄ± ile otomobilin arasÄ±nda kaldÄ±. KazayÄ± hafif sÄ±yrÄ±klarla atlatan kazazedelerden biri, yerden kalktÄ±ktan sonra otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼ darp etti. BÃ¼fe sahibi ve diÄŸer mÃ¼ÅŸteriler, kazazedeyi engelleyerek olayÄ±n daha fazla bÃ¼yÃ¼mesinin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ti. YaralÄ±lar kaldÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ± hastanede ayakta tedavi edildikten sonra taburcu oldu.

    "SIKIÅžTIKLARI YERDEN KURTARDIK"

    BÃ¼fe sahibi Mustafa Can, iÅŸyerini yeni aÃ§tÄ±klarÄ±nÄ± belirterek "Sabahleyin cadde Ã¼zerinde iki araÃ§ kaza yapÄ±yor. Bir tanesi de aracÄ±nÄ±n direksiyon hakimiyetini kaybederek dÃ¼kkana girdi. O sÄ±rada dÃ¼kkan iÃ§inde iki mÃ¼ÅŸteri masada oturuyordu. Dondurma dolabÄ±yla birlikte ileriye doÄŸru sÃ¼rÃ¼klendiler. Daha sonra, biz yardÄ±mcÄ± olduk. SÄ±kÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± yerden kurtardÄ±k. YaralÄ±lardan biri olayÄ±n ÅŸokuyla, ÅŸofÃ¶re tepki gÃ¶sterdi. Darp etti. Biz araya girdik" dedi.

    "BEN DE ONU PATAKLAMIÅžIM"

    Kaza sonrasÄ± sÃ¼rÃ¼cÃ¼yle tartÄ±ÅŸan Ali Donbay ise, "Sabahleyin burada kahvaltÄ± yapÄ±yordum. DÄ±ÅŸarÄ±dan bir araba geÃ§ti, gÃ¼m diye bir ses Ã§Ä±ktÄ±. Birden ayaÄŸa kalktÄ±m, ne oluyor diye dÄ±ÅŸarÄ± baktÄ±m. Araba gelerek bize vurdu. Ben de kafayÄ± betona vurmamak iÃ§in eÄŸilerek kendimi saÄŸ tarafa attÄ±m. Ã–lÃ¼mden kurtulduk. VerilmiÅŸ sadakamÄ±z varmÄ±ÅŸ. O anÄ±n ÅŸokuyla, ben de onu pataklamÄ±ÅŸÄ±m" diye konuÅŸtu.

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    Etiketler: istanbul , kaÄŸÄ±thane , gÃ¼venlik kamerasÄ± , son dakika , haberler
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