Bu sabah köprü trafiğini kilitleyen kaza: 3 yaralı
YAVUZ Sultan Selim Köprüsü'nde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Anadolu Yakası'ndan Avrupa'ya geçişte bir şerit trafiğe kapandı.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü Anadolu - Avrupa yönünde saat 08.00 sıralarında minibüs, ticari araç ve TIR'ın karıştığı kaza meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı.
Yaralılılar ambulansla hastaneye sevkedilirken Avrupa yönünde bir süre trafik durdu. Araçları kaldırma çalışması sürerken trafik tek şeritten sağlanıyor.
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