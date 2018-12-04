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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU-Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)
04.12.2018 - 11:14, Son Güncelleme:

Bu sabah belediye binasında korku dolu anlar

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Bu sabah belediye binasında korku dolu anlar

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, belediye binasına kurusıkıyla giren belediye çalışanı İbrahim Ç., Başkan İsmail Baran ile görüşmek istedi. Başkanın yerinde olmadığını öğrenen ve avans talebi kabul edilmeyen İbrahim Ç., kurusıkıyla havaya ateş etti. Polis ekipleri, İbrahim Ç.'yi gözaltına aldı.

Olay, sabah saatlerinde, Körfez Belediyesi'nde meydana geldi. Binanın arka kapısından içeri giren ulaşım birimi çalışanı İbrahim Ç., başkanlık makamına gitti. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ile görüşmek isteyen İbrahim Ç., başkanın yerinde olmadığını öğrendi. İbrahim Ç., daha sonra ilgili birime gidip, avans talebinde bulundu. Bu talebi kabul edilmeyen İbrahim Ç., 3'üncü katta kurusıkıyla havaya 1 el ateş etti.

Avans talebi kabul edilmeyen belediye çalışanı tabanca ile ateş açtı
daha fazla video için

Belediye çalışanları, panik yaşarken, polise haber verildi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, hemen binaya girerek, İbrahim Ç.,'yi etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan İbrahim Ç.'nin, birçok kez belediyeden avans aldığı ve borcunu ödemediği öğrenildi.

İbrahim Ç., Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, soruşturma başlatıldı.

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