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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ercan BUBER/KARAMÜRSEL (Kocaeli) (DHA)
05.08.2019 - 12:47, Son Güncelleme:

'Bu paketi ellemeyin' yazıyordu, içinden çıkanlar dehşete düşürdü

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'Bu paketi ellemeyin' yazıyordu, içinden çıkanlar dehşete düşürdü

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kaldırımdaki üzerinde 'Bu paketi ellemeyin, polise teslim edin' yazan çuvalı görenler polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, çuvalın içinde lav silahı ve 5 el bombası ele geçirdi.

Karamürsel'e bağlı 4 Temmuz Mahallesi İdris Gülbaş Sokak'taki kaldırıma bırakılan 'Bu paketi ellemeyin, polise teslim edin' yazılı ve ağzı bağlı çuvalı görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye yaklaşık 150 metre uzaklıktaki İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden gelen polisler, önlem alarak sokağı ulaşıma kapattı. Bomba imha uzmanı çağrılırken açılan çuvalın içinden 1 lav silahı ve 5 el bombası çıktı. Silahlar alınarak emniyete götürüldü.

Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alıp içinde bomba ve silah bulunan çuvalı bırakan kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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