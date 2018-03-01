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    Bu köye kapısı olan asma köprüden geçilerek giriliyor

    Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin) (DHA)
    01.03.2018 - 11:31 | Son Güncelleme:

    ARTVİN'in Yusufeli ilçesi Irmakyanı köyündeki vatandaşlar, araçlarıyla Çoruh Nehri üzerinde kurulu çelik halatlara bağlı 50 metre uzunluğundaki ahşap köprüden geçerek ulaşım sağlıyor.

    İlçeye 14 kilometre uzaklıktaki Irmakyanı köyünün yanından geçen Çoruh Nehri üzerine yıllar önce çelik halatlara bağlı 50 metre uzunluğunda ahşap köprü inşa edildi. Köylüler, araçlarıyla ulaşımı, köprüden geçerek sağlıyor.

    Bu köye kapısı olan asma köprüden geçilerek giriliyorOtomobilleri ve kamyonlarıyla asma köprüyü kullanan sürücüler, yıllardır kullandıkları köprünün güvenli olduğunu, geçerken de herhangi bir tedirginlik yaşamadıklarını söyledi.

    Bu köye kapısı olan asma köprüden geçilerek giriliyorKöprünün bağlantısı olan karayolundan araçları ile gelip geçen sürücüler ise sallanan asma köprüden geçen araçları şaşkınlıkla izliyor. Köyün tek girişinin sağlandığı köprüye hayvanların girişini önlemek için takılan kapı da görenlerin dikkatini çekiyor.

    Bu köye kapısı olan asma köprüden geçilerek giriliyor'SIRAT KÖPRÜSÜ' BENZETMESİ

    Irmakyanı Köyü Muhtarı Mehmet Delioğlu, köprüyle ilgili olarak, "Hiçbir tehlikesi yok ve çok rahatız. Korkumuz yok. Sadece büyük kamyonlar geçerken biraz sallanıyor ve oda biraz heyecan veriyor. Yoksa yıllardır sorunsuz geçiyoruz" dedi.

    Bu köye kapısı olan asma köprüden geçilerek giriliyorKamyon şoförü Yusuf Yılmaz da sırat köprüsü benzetmesi yaptığı köprüden yıllardır geçtiğini belirterek, "Bazen köprünün tahtaları çürüdüğü için araçlarımızın lastikler araya düşüyordu. Tahtalardaki çiviler lastiğimizi patlatıyor. O anda korkuyla geçtiğimiz olmuştur. Ot yüklü kamyonla geçerken biraz sarsıntı çok oluyor. Yaşam mücadelemiz böyle gelmiş böyle gidiyor" ifadelerini kullandı.
    Bu köye kapısı olan asma köprüden geçilerek giriliyor

    Bu köye kapısı olan asma köprüden geçilerek giriliyor

    Etiketler: Artvin , Yusufeli , asma köprü , Irmakyanı köyü , Çoruh Nehri , Mehmet Delioğlu , son dakika
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