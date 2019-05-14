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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM / ANKARA
14.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Bu kez doğulu hemşeriler geliyor

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Bu kez doğulu hemşeriler geliyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı çalışmaları kapsamında başlattığı ‘hemşeri harekâtı’nda ikinci aşamaya geçiyor.

Daha önce İstanbul’da 250 binin üzerinde hemşerisi bulunan 15 ilin başkanını genel merkeze çağırarak talimatlar veren MHP Lideri, bu kez de bu şehirde 130 bin üzeri hemşerisi yaşayan 16 il başkanını davet etti. MHP Lideri Bahçeli, perşembe günü mega kentte 130 binden fazla hemşehrisi olan Siirt, Bitlis, Van, Diyarbakır, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Çorum, Muş, Kayseri, Konya, Çankırı, Elazığ, Yozgat, Bingöl ve Batman il başkanları ile toplantı yapacak. İl başkanlarına “Yatağınızı, yorganınızı alın. İstanbul’da çalışmalara başlayın. Seçimi kazanmak için gerekirse uyku nöbeti tutun” talimatı verilecek. Toplantının ardından 16 il başkanı da çalışmalar için İstanbul’a gidecek. Hemşehricilik üzerinden seçim stratejisi yürütecek olan MHP’de yol haritası da belli oldu. İstanbul’un üç bölgesinde bir genel başkan yardımcısı görevlendirildi. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın genel koordinatörlüğe getirildi. Genel Başkan Yardımcıları İzzet Ulvi Yönter, Feti Yıldız ve İsmail Faruk Aksu da bölge koordinatörleri olarak görev aldı.

BİZ BİRİZ SİZ HEPİNİZ

MHP 31 Mart için kullandığı seçim şarkıları ve sloganlarının yanı sıra, İstanbul seçimlerinde de “Biz Biriz Siz Hepiniz” sloganını kullanacak. 

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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