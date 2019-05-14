Bu kez doğulu hemşeriler geliyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı çalışmaları kapsamında başlattığı ‘hemşeri harekâtı’nda ikinci aşamaya geçiyor.
Daha önce İstanbul’da 250 binin üzerinde hemşerisi bulunan 15 ilin başkanını genel merkeze çağırarak talimatlar veren MHP Lideri, bu kez de bu şehirde 130 bin üzeri hemşerisi yaşayan 16 il başkanını davet etti. MHP Lideri Bahçeli, perşembe günü mega kentte 130 binden fazla hemşehrisi olan Siirt, Bitlis, Van, Diyarbakır, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Çorum, Muş, Kayseri, Konya, Çankırı, Elazığ, Yozgat, Bingöl ve Batman il başkanları ile toplantı yapacak. İl başkanlarına “Yatağınızı, yorganınızı alın. İstanbul’da çalışmalara başlayın. Seçimi kazanmak için gerekirse uyku nöbeti tutun” talimatı verilecek. Toplantının ardından 16 il başkanı da çalışmalar için İstanbul’a gidecek. Hemşehricilik üzerinden seçim stratejisi yürütecek olan MHP’de yol haritası da belli oldu. İstanbul’un üç bölgesinde bir genel başkan yardımcısı görevlendirildi. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın genel koordinatörlüğe getirildi. Genel Başkan Yardımcıları İzzet Ulvi Yönter, Feti Yıldız ve İsmail Faruk Aksu da bölge koordinatörleri olarak görev aldı.
BİZ BİRİZ SİZ HEPİNİZ
MHP 31 Mart için kullandığı seçim şarkıları ve sloganlarının yanı sıra, İstanbul seçimlerinde de “Biz Biriz Siz Hepiniz” sloganını kullanacak.
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