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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.03.2019 - 20:00, Son Güncelleme:

Bu kare ile hafızalara kazınmıştı... 4 yıl sonra bir ilk

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Bu kare ile hafızalara kazınmıştı... 4 yıl sonra bir ilk

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, PKK'lı teröristlerin ateşe vererek tahrip ettiği ata yadigarı Fatih Paşa Camisi (Kurşunlu Camisi), restorasyonun ardından 4 yıl aradan sonra ibadete açıldı.

PKK'lı teröristlerin şehirlerde tuzakladıkları patlayıcıları infilak ettirerek gerçekleştirdiği saldırılar sonucu zarar gören Sur ilçesindeki 500 yıllık Fatih Paşa Camisi'nin restorasyonu 10 milyon lira kaynak kullanılarak tamamlandı.

Teröristlerin yakıp yıktığı Kurşunlu Camii ibadete açıldı
daha fazla video için

Diyarbakır'a vali olarak atanan Bıyıklı Mehmet Paşa tarafından 1516 yılında inşa edilen ve üst örtüsünün kurşun ile kaplanmasından dolayı halk
arasında "Kurşunlu Cami" olarak da bilinen tarihi cami, Regaip Kandili dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın da katılımıyla düzenlenen programla yeniden cemaatine kavuştu.

Bu kare ile hafızalara kazınmıştı... 4 yıl sonra bir ilk

Yaklaşık 500 yıl önce inşa edilen ve 2015 yılına kadar ezanın hiç susmadığı camiye, mevlit programına katılmak için adeta akın eden vatandaşlar duygulu anlar yaşadı.

"CAMİ ÇOK GÜZEL OLMUŞ"

Vatandaşlardan Vedat Şin, küçüklüğünden beri Kurşunlu Cami'de namaz kıldığını ve terör olaylarında camiye verilen zarardan dolayı üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Bu kare ile hafızalara kazınmıştı... 4 yıl sonra bir ilk

"Bu camiye zarar verenler Allah'ından bulsun." diyen Şin, restorasyon çalışmasından sonra Kurşunlu Cami'nin görsel açıdan daha güzel olduğunu ifade etti.
78 yaşındaki Ali Kaya da "Allah devletimize zeval vermesin. Devletimizden ve Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Kurşunlu Cami şimdi çok güzel olmuş. Allah teröristlerin de belasını versin ki o hale getirdiler." şeklinde konuştu.

Bu kare ile hafızalara kazınmıştı... 4 yıl sonra bir ilk

Ailesiyle caminin ibadete açılış programına gelen Hatice Yıldız da güzel bir gün yaşandığını dile getirerek, "Ülkenin her yerinde barış, huzur, birlik ve beraberlik olsun. O zaman gelip görmedik ama televizyonlardan duyduk. Rabb'im o günleri bir daha yaşatmasın. Bu huzurun ve güzelliklerin devam etmesini temenni ediyorum." dedi.

O SÖZLER AKILLARA KAZINMIŞTI

Salih Uçalır da caminin şu an çok güzel olduğunu ifade ederek, "O zamanlar Kur'an-ı Kerim'i burada ayaklar altına aldılar. Saray Kapı Mahallesi'ndeki evimden 4 ay dışarıya çıkamadım. Camimiz şimdi çok güzel olmuş. Allah devletimizden razı olsun." diye konuştu. 

Bu kare ile hafızalara kazınmıştı... 4 yıl sonra bir ilk

Aralık 2015 yılında PKK saldırıları sırasında caminin halini gören Diyarbakırlı kadınlar gözyaşlarını tutamamıştı. Yaşlı bir Diyarbakırlı kadının “Evim yanaydı caminin yerine oğul. Allah’ın evini yakmışlar. Kur'an yakmışlar. Kur'an yakılır mı ? Allah koymasın.”sözleri hafızalara kazınmıştı. 

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