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    Bu işte bir terslik var!

    Latif SANSÜR (DHA)
    19.05.2018 - 09:34 | Son Güncelleme:

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir yaya, elinde ahşap merdivenle Turgut Özal Bulvarı ve yanındaki tali yoldan, bariyerlerin üzerinden atlayarak karşıya geçerken, aynı yerde bir motosikletlinin ise yaya üst geçidini kullanması ilginç bir görüntü oluşturdu.

    Kuşadası ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda, geçen 15 Mayıs'ta elinde 6 basamaklı ahşap merdivenle bariyerlerin üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, yürekleri ağza getirdi. Üst geçidi kullanmayıp, önce bulvarın hemen bitişiğindeki gidiş-dönüş olmak üzere 2 şeridi bulunan tali yoldaki, ardınan da 4 şeritli anayoldaki toplam 5 bariyerin üzerinden atlayarak zor da olsa yolun karşısına geçen yaya, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

    Bu sırada motosikletli başka bir kişinin yaya üst geçidini kullanması ise çevredekilerin şaşkına çevirdi. O anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi.

     

    Etiketler: Motosiklet , gündem
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