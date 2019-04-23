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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
23.04.2019 - 18:34, Son Güncelleme:

Bu hareketleri pahalıya patladı

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Üsküdar’da trafiğe aldırış etmeden cadde ortasında ’drift’ adı verilen tehlikeli hareket yapan iki otomobil sürücüsü yakalandı.

Üsküdar’da iki otomobil sürücüsü trafiğe aldırış etmeden cadde ortasında ’drift’ adı verilen tehlikeli hareketi yaptı. Drift yapan bir sürücü park halindeki başka bir araca çarpmak üzereyken son anda durabildi. Drift yapan arkadaki araçta bulunan bir kişi o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Harekete geçen polis iki sürücüyü gözaltına aldı. İkisi de ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücülere ve otomobillerini kullanmaları için onlara veren araç sahiplerine toplam 18 bin 92 lira para cezası kesildi.

EHLİYETSİZ ÇIKTILAR

Üsküdar’da bir cadde üzerinde çekilen görüntülerde birbiri ardına caddeye drift yaparak giren iki sürücü çevrede bulunanları korkulu dakikalar yaşatmıştı. Sürücüler tehlikeli sürüşleri sırasında park halindeki bir otomobile çarpmaktan son anda kurtulmuşlardı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede tespit edilen sürücüler C.U. ile O.K. kısa sürede yakalandı. Sivil Trafik Ekipleri tarafından yakalanan şüphelilerin ehliyetlerinin olmadığı tespit edildi. Ehliyetsiz trafik magandalarına ve onlara kullanmaları için otomobil veren araç sahiplerine toplam 18 bin 92 lira ceza kesildi. 

Bu hareketleri pahalıya patladı

TOPLAM 18 BİN 92 LİRA CEZA KESİLDİ

Araç sürücüsü C.U.’ya 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi (Drift) veya kendi etrafında döndürülmesi maddesinden 5 bin 10 lira, sürücü belgesi olmadan araç kullanmaktan 2 bin 18 lira ayrıca otomobili emanet veren araç sahibine de 2 bin 18 lira ceza kesildi. Diğer sürücü O.K.’ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ’herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi (Drift) veya kendi etrafında döndürülmesi maddesinden 5 bin 10 lira, sürücü belgesi olmadan araç kullanmaktan 2 bin 18 lira ve yine aracı ehliyetsiz bir kişiye kullanması için verdiğinden dolayı otomobilin sahibine 2 bin 18 lira ceza kesildi. İki trafik magandası ile otomobillerin sahiplerine kesilen ceza miktarının toplamda 18 bin 92 lira olduğu belirtildi. 

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KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜLER

Ayrıca sürücüler C.U. ve O.K. Türk Ceza Kanununun 179/2 "Kara, Deniz Hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç (3) aydan iki (2) yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." maddesinden adli işlem yapılmak üzere Doğancılar Şehit Mustafa Tuncer Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

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