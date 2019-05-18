Bu halde bulundu

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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent KAYAHAN/KÖPRÜBAŞI (Manisa), (DHA)
18.05.2019 - 19:12, Son Güncelleme:

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MANİSA’nın Köprübaşı ilçesinde, etkili olan doluyla karışık yağmur, ekili arazilerdeki ürünlere zarar verdi, su altında kalan bir tavuk çiftliğinde ise 15 bin civciv ve tavuk öldü. Sele kapılan bir otomobil de kullanılamaz hale geldi.

Köprübaşı’nda dün saat 22.00 sıralarında başlayan sağanak, yaklaşık 30 dakika doluyla karışık yağdı, 1 saat etkili oldu. Sağanak sonrası kentteki, Acıdere Deresi’nde taşkın olurken, sokak ve caddeler suyla dolup taştı. Kent merkezindeki cadde ve sokaklar, arazilerden taşınan sularla çamura büründü. Zemin katta kalan bazı ev ve işyerlerinde de su baskını yaşandı. Gündoğdu Mahallesi’nde ise su altında kalan bir tavuk çiftliğindeki yaklaşık 15 bin civciv ve tavuk öldü. Sele kapılan otomobil kullanılamaz hale gelirken, sağanak ve dolu yağışı sonrası, tarım arazilerindeki çilek, tütün, buğday ve arpa ekili alanlarda ayrıca zeytin ağaçlarında zarar oluştu.

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700 DÖNÜMLÜK ALANDA ZARAR

Köprübaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alptekin Sağıroğlu, yağış ve selin sadece ilçe merkezinde bulunan tarım arazilerinde etkili olduğunu belirtti. İlçe merkezi dışındaki diğer kırsal kesimlerin etkilenmediğini belirten Sağıroğlu, 3 bin dönümde üretim yapılan çilekte bin dönümlük alanda zarar oluştuğunun görüldüğünü ifade etti. İlçede ana geçim kaynağı olan çilekte hasarın 10 milyon lirayı bulduğunu bildirdi. Buğday ve arpada ise 700 dönümlük alanda zararın olduğunu ifade etti. Sağıroğlu, "Hasarla ilgili afet ihbar formu oluşturarak Tarım ve Orman Bakanlığımıza rapor ediyoruz" dedi.

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