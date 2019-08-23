Bu halde buldular! Tüylerini kesince...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBu halde buldular! Tüylerini kesince...
GeriGündem Bu halde buldular! Tüylerini kesince...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Melis KARAKUZULU/İZMİR (DHA)
23.08.2019 - 09:54, Son Güncelleme:

Bu halde buldular! Tüylerini kesince...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bu halde buldular! Tüylerini kesince...

Manisa'nın Akhisar ilçesinde geçici olarak tutulduğu hayvan barınağında hayvanseverlerce bakımsızlıktan tüyleri uzamış ve keçeleşmiş bulunan köpek, İzmir'deki Hayvanlar İçin Projeler Derneği'nin (HipDer) de desteğiyle veterinere götürülerek tıraş ettirildi. Tıraşın ardından 10 kilodan 6,5 kiloya düşen köpeğin, 3 yaşında erkek terrier olduğu ortaya çıktı.

6
  • Tüylerin altından terrier çıktı
  • Tüylerin altından terrier çıktı
  • Tüylerin altından terrier çıktı
  • Tüylerin altından terrier çıktı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Akhisar'daki barınakta geçici tutulan, tüylerinin keçeleşmesi nedeniyle görünmez hale gelen ve sokağa atıldığı düşünülen köpek, hayvanseverler tarafından bulundu. Köpeğin halini görünce bakımını üstlenen hayvanseverler, HipDer'e haber verdi. Bunun üzerine dernek üyeleri, köpeği İzmir'in Bornova ilçesindeki veterinere götürerek tüylerinin tıraş edilmesini sağladı.

Kat kat tüyler tıraş edilince altından 3 yaşında erkek terrier çıktı. 'Süpürge' adı verilen köpek, tıraş edildikten sonra 10 kilodan 6,5 kiloya düştü. Temizlenip bakımı yapılan, kan değerleri normal çıkan ve geçici olarak gönüllü hayvanseverin evinde bakılan köpek sahiplendirilmeyi bekliyor.

HipDer Başkan Yardımcısı İksir Altıok, köpeğin kan değerlerinin normal ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Altıok, köpeğe ilk gördüklerinde görüntüsü dolayısıyla Jamaikalı sanatçı Bob Marley'in saçlarından esinlenerek 'Dog Marley' dediklerini belirterek, "Büyük ihtimalle sokağa atıldı ve sokakta 6-7 ay yaşadıktan sonra o hale geldi. Normalde uzun tüylü cins köpeklerde tüyleri taramak, temizlemek, bakımını yapmak gerekiyor. Bu köpek sokakta olduğu için tüyler koptukça birleşmiş ve uzun saçaklar haline gelmiş. Bu şekilde barınakta yaşamaya devam etseydi enfeksiyon kapıp ölebilirdi. Biz bakımını geçici olarak üstlendik, veterinerdeki kontrollerde bizi şaşırtarak çok sağlıklı çıktı. Sadece vitamin iğnesi yaptırdık. Şu an geçici yuvada, orada huyunu suyunu anladıktan sonra sahiplendireceğiz" dedi.

Bu halde buldular Tüylerini kesince...

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Skandal âdet! Oyun değil istismar! Videonun ardından aileler harekete geçti
Bakan Pakdemirli: Ben pilotum bana yutturamazlar
Yargıtay kararını verdi... Eşine o sözleri söyleyen yandı
Onlarca öğrenci ve veli mağdur... Franchise okul şoku!