Bu hafta hava nasıl olacak? 2 bölgeye yağış geliyor...
Bu hafta hava nasıl olacak sorusunun yanıtı belli oldu. CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, yurt genelinde 2-4 derecelik artış olacağını belirtti. Sürmeli, Güney Ege ve Batı Akdeniz’e yağış geleceğini söyledi.
Sürmeli'nin aktardığı bilgiler şöyle:
"2-4 DERECELİK ARTIŞ VAR"
"Öncelikle yeni bir kar üzerine eklenmeyecek. Yağışın olmaması da ayrı bir problem. Risk var ama yağış yok.
Yurdun genelinde sıcaklıklar biraz artıyor. 2-4 derecelik artışlar var. Bu artışlar ile birlikte yurdun bir bölümü yağışsız.
O BÖLGELERE YAĞIŞ GELECEK
Güney Ege ve Batı Akdeniz’e yağış geliyor. Yine yağış geçen hafta olduğu kadar olmasa da sıkı bir sağanak şeklinde Güney Ege ve Batı Akdeniz’e ilk etapta yağış geliyor.
Salı günü yağış etki alanını biraz genişletiyor. Çarşamba günü yurdun büyük bölümüne yağışlar yayılacak.
Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde, Doğu Anadolu’da kuzeyde kar olmak üzere yağış yere inecek. Çok çok kuvvetli görünmüyor.
Ayın 10’u gibi sert bir soğuk dalga olabilir. Bunu takip ediyoruz. Böyle sert soğuk hava dalgası geldiğinde birçok aktivite arkasından oluşuyor. Soğuk hava kendi başına gelmiyor."
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