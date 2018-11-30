Bu görüntüler kan dondurmuştu...2 flaş gelişme yaşandı
Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçerek, sokak ortasında, yanındaki kadını tekme tokat döven C.B.’yi yakalayıp gözaltına aldı.
Evli olduğu belirlenen C.B.’nin, darbettiği kadınla da ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Saldırıya uğrayan kadının, C.B.’den şikayetçi olmadığı, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.
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