“Bu gece benimle olacaksın yarın nikah kıyarız” cinayetinde karar

Korsan taksicilik yapan Hıdır Doğan, 1 Kasım 2016’da Zekeriyaköy’de ön koltukta arabasının içinde öldürülmüş halde bulundu. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na teslim olan Semra Çürük hakkında hazırlanan iddianamede genç kadının ilişkiyi sürdürmek istemediği, ancak maktul Hıdır Doğan’ın tehdit ve şantajlarla ilişkinin devamına zorladığı anlatıldı. Cinayette meşru müdafaa sınırlarının aşıldığı, kendisi gelip olayı anlatması nedeniyle sanık Semra Çürük’ün ifadesine itibar edilmesi gerektiği, cinayetin haksız tahrik altında işlendiği öne sürüldü. Semra Çürük hakkında 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

“ONUNLA SEVGİLİ DEĞİLDİM”

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan Semra Çürük önceki ifadesinde sunları anlatmıştı:

“Birkaç defa taksi lazım olduğunda onun aracıyla gitmiştim. Zamanla bana aşık olduğunu söyledi. Tüm bilgilerimi biliyordu. Her defasında beni buldu. Ölünceye kadar peşimi bırakmayacağını söylüyordu. Öldüğümde seni ve beni aynı mezara koysunlar diye sosyal medya hesabına bile yazmış. Onunla sevgili değildim. Bir gün yine evime zorla geldi. Not defterine bir şeyler yazdıktan sonra ‘Ya ben ya sen öleceksin ya da bu gece benim olacaksın. Arabada silah var. Al yoksa yarın nikah kıyılacak’ dedi. Zaten not defterine de ‘Ben kendim ölmek istedim. Semra’ya silahı kendim verdim’ diye yazmış, adını soyadını yazıp imzasını atmıştı. Benimle ilişkiye girmek istediğini söyleyince arabadan kendimi atmak istedim. Engelledi. Daha önce ben arabayı kullanırken vites kolunun yanına silah yoksa bununla öldür diye bıçak koymuştu. Ben de bıçağı sapladım. Şoför koltuğuna ben geçtim. İki üç saat o şekilde arabayla dolaştım.”

HAKSIZ TAHRİKE 12.5 YIL HAPİS CEZASI

Davanın karar duruşmasında son savunmasını yapan Semra Çürük, “Olaydan sonra insan bir kişiyi öldürdüm psikolojisine girdiği için ben de bu psikolojiye girdim ve ambulansı aramak aklıma gelmedi. İntiharı düşünüyordum. Her şey için üzgünüm. Böyle olmasını istemiyordum” dedi.

Kararını açıklayan mahkeme, Semra Çürük’ün maktul Hıdır Doğan’a karşı haksız tahrik altında kasten adam öldürme suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme daha sonra sanığın mahkemedeki iyi hali ve pişmanlığını göz önünde bulundurarak 12 yıl 6 hapis cezasına düşürdü.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR