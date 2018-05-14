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    Bu fotoÄŸraftan 1 gÃ¼n sonra hayatÄ±nÄ± kaybetti

    Ali Ã‡EVÄ°KBAÅž- Mesut MADAN/ISPARTA, (DHA)Â
    14.05.2018 - 18:04 | Son GÃ¼ncelleme:

    BURDUR Mehmet Akif Ersoy Ãœniversitesiâ€™nden (MAKÃœ) mezun olmanÄ±n mutluluÄŸunu yaÅŸayan Rehberlik ve Psikolojik DanÄ±ÅŸmanlÄ±k BÃ¶lÃ¼mÃ¼ son sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi Damla KarakoÃ§, 1 gÃ¼n sonra geÃ§irdiÄŸi trafik kazasÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. KarakoÃ§â€™tan geriye, mezuniyetinde ailesiyle Ã§ektirdiÄŸi fotoÄŸraflar kaldÄ±. Damla KarakoÃ§â€™un annesi, "Daha dÃ¼n mezuniyet tÃ¶renindeydik, bu muydu bize Anneler GÃ¼nÃ¼ hediyen" diye feryat etti.

    Kaza, geÃ§en cumartesi gecesi Isparta- Burdur daÄŸ yolunun Gelincik kÃ¶yÃ¼ yakÄ±nlarÄ±nda meydana geldi. Tolga BiÃ§en yÃ¶netimindeki 15 SD 142 plakalÄ± otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle ÅŸarampole yuvarlandÄ±. KazanÄ±n ardÄ±ndan olay yerine saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. SÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n hafif yaralÄ± kurtulduÄŸu kazada, aynÄ± araÃ§taki Damla KarakoÃ§â€™un olay yerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi belirlendi. Damla KarakoÃ§â€™un cenazesi incelemenin ardÄ±ndan morga konuldu.

    Bu fotoÄŸraftan 1 gÃ¼n sonra hayatÄ±nÄ± kaybetti

    KAZADAN Ã–NCE MEZUNÄ°YETÄ°NÄ° KUTLADI

    Damla KarakoÃ§â€™un MAKÃœ EÄŸitim FakÃ¼ltesi Rehberlik ve Psikolojik DanÄ±ÅŸmanlÄ±k BÃ¶lÃ¼mÃ¼ son sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi olduÄŸu ve MAKÃœâ€™nÃ¼n 11 MayÄ±s Cuma gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlenen tÃ¶reninde mezuniyet coÅŸkusu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Damla KarakoÃ§â€™un, kazanÄ±n olduÄŸu akÅŸam, GÃ¼l FuarÄ± ve UluslararasÄ± GÃ¼l Festivali kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen bir konser iÃ§in Ispartaâ€™ya geldiÄŸi, Tolga BiÃ§en ile dÃ¶nÃ¼ÅŸ yolunda kaza yaptÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

    ANNENÄ°N FERYADI YÃœREKLERÄ° YAKTI

    Damla KarakoÃ§â€™un mezuniyeti iÃ§in Ä°stanbulâ€™dan Burdurâ€™a gelen ailesi ise acÄ± haberi dÃ¶ndÃ¼klerinde aldÄ±. Ä°stanbulâ€™dan tekrar Burdurâ€™a gelen ailesi, Damla KarakoÃ§â€™un cenazesini dÃ¼n SÃ¼leyman Demirel Ãœniversitesi AraÅŸtÄ±rma ve Uygulama Hastanesiâ€™nden gÃ¶zyaÅŸlarÄ± arasÄ±nda teslim aldÄ±. Damla KarakoÃ§â€™un annesi, "Daha dÃ¼n mezuniyet tÃ¶renindeydik, bu muydu bize Anneler GÃ¼nÃ¼ hediyen" diye feryat etti. Damla KarakoÃ§â€™un cenazesinin bugÃ¼n Ã¶ÄŸle vakti Ä°stanbulâ€™da topraÄŸa verildiÄŸi kaydedildi.

    Bu fotoÄŸraftan 1 gÃ¼n sonra hayatÄ±nÄ± kaybetti

    REKTÃ–R VE OKULUNDAN TAZÄ°YE MESAJI

    MAKÃœâ€™nÃ¼n resmi internet sitesinde Damla KarakoÃ§ iÃ§in taziye mesajÄ± yayÄ±mlanÄ±rken, MAKÃœ RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Adem Korkmaz da twitter hesabÄ±ndan baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ± paylaÅŸtÄ±. Korkmaz, mesajÄ±nda ÅŸunlarÄ± kaydetti:

    "Daha iki gÃ¼n Ã¶nce mezuniyet sevincine ortak olduÄŸumuz, EÄŸitim FakÃ¼ltesi Rehberlik ve Psikolojik DanÄ±ÅŸmanlÄ±k Ã¶ÄŸrencimiz Damla KarakoÃ§â€™u elim bir trafik kazasÄ± sonucu kaybettik. AcÄ±mÄ±z bÃ¼yÃ¼k. Kederli ailesine sabr-Ä± cemil niyaz ediyorum. Ãœniversitemizin baÅŸÄ± saÄŸ olsun."

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    Etiketler: Mehmet Akif Ersoy Ãœniversitesi , gÃ¼ndem
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