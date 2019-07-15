Bu da Zeynepbank vurgunu!

BANKADA TANIDIKLARIM VAR

Ayşegül Yılmaz’ın ifadesi de şöyle: “Kuaförde çalışıyordum. Zeynep de sekreter olarak çalışıyordu. Bana önceden bankacı olduğunu, bankada tanıdıkları olduğunu, paralarımızı hisse senetleriyle değerlendirebileceğini söyledi. Bir yıl içinde parça parça kendisine 150 bin lira transfer ettim. Elden de kaç kez para ödeme yaptığımı hatırlamıyorum. Birçok kişiden de benzer yöntemle para aldığını, ancak sonrasında küçük miktarda ödeme yapıp kalan parayı vermediğini öğrendim. Bana yaptığı geri ödemenin toplamı 10 bin lira kadar. İstememe rağmen ödediğim paraları geri vermiyor. Ayrıca onu aradığımda bana ‘Beni arayıp sorma, erkek arkadaşım tehlikeli biridir’ şeklinde sözler söylüyordu.”

GERİ ÖDEDİ, ÖDEDİ, ÖDEMEDİ

Özkara asıl büyük darbeyi ise sevgilisi U.Y.’ye vurdu. İfadelere göre Özkara, sevgilisinden aldığı paraları önce yüksek kârlarla geri ödedi. Buna güvenen sevgilisi de her seferinde daha çok para verdi. En sonunda ise telefonlarını kapatan Zeynep Özkara paralarla birlikte ortadan kayboldu. 35 yaşındaki U.Y., ifadesinde Özkara’ya nasıl para kaptırdığını şöyle anlattı: “Zeynep bana bankada çalıştığını, yakın zamanda müfettiş olacağını, piyasalar ve hisse senetleri hakkında bilgi sahibi olduğunu, istersem paramı çalıştırarak bana kazandırabileceğini söyleyince, 2019 şubat ayında elden 40 bin lira verdim. 8 gün sonra parayı 61 bin lira olarak geri ödedi. 75 bin lira daha elden verdim, 1 ay sonra Zeynep 115 bin lira olarak bana geri ödeyince güvenim pekişti. 200 bin lira daha verdim. Zeynep bir ay sonra telefonunda hesap hareketlerini göstererek paramın 440 bin lira olduğunu söyledi. 250 bin lira daha elden ödeme yaptım. Bu süreçte 3 arkadaşım daha çeşitli miktarlarda Zeynep’e para vererek para kazanmaya çalıştı. 2019’un mayıs ayında Zeynep, banka içinde usulsüzlükler olduğunu, hesapların boşaltıldığını, bana ödeme yapamayacağını söyleyerek beni oyalamaya başladı. Yaklaşık bir hafta önce de işinden istifa ettiğini, paramı mutlaka geri vereceğini anlattı. Şüphelendim. İlişkimiz boyunca her gün onu (bankadaki) işine bırakıyordum. Beni ve arkadaşlarımı dolandırdı, şikâyetçiyim.”

MELEK YÜZLÜ ŞEYTANMIŞ...

Kapıcı Salih Yılmaz’ın eşi Ayşenur Yılmaz Hürriyet’e şunları söyledi: “Ailemize öyle bir girdi ki ‘canım’, ‘cicim...’ Ailesi gibi davrandı bize. Çocuğum teyzelerine bile teyze demezken ona ‘teyze’ dedi. Her gece çocuğumla görüntülü konuşurdu. Çocuğumuz üzerinden bize bunu yapması hiç olmadı. Para için sevdiğini şimdi anladık. Melek yüzlü şeytanmış.”

ARKADAŞIMIN SEVGİLİSİYDİ

MAĞDURLARDAN biri “Arkadaşımın sevgilisiydi. Beni 16 bin lira dolandırdı. Paraları hep banka hesabına gönderdim. Annesi, kız kardeşi ve babası da onunla birlikte hareket ediyor” dedi. Bir diğeri de “Beni 50 bin lira dolandırdı. Annesi, babası ve kız kardeşi de işin içinde” diyerek şikâyetçi oldu.