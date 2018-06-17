Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Bu da oldu... Hepsi iptal

    Bu da oldu... Hepsi iptal

    İHA
    17.06.2018 - 14:40 | Son Güncelleme:

    Ramazan Bayramı’nda milyonlarca tatilciyi ağırlayan Muğla’da, yaşanan dönüş çilesi nedeniyle trafik ışıkları iptal edildi.

    Üç günlük Ramazan Bayramı tatili için araçlarıyla Muğla’ya gelen yerli turistin dönüş çilesi tatil beldelerinin çıkışlarında başladı. Muğla’nın Fethiye, Dalaman, Ortaca, Marmaris, Datça ve Ula ilçelerinde tatillerini geçiren tatilciler Gökova-Menteşe arasında yoğunluk nedeniyle zaman zaman 5 kilometreye ulaşan kuyruklar oluşturdu. 

    Üç günlük bayram tatilini Muğla’da geçirmek için araçlarıyla gelen tatilciler trafik ışıklarında uzun kuyruklar oluşturdu. Özellikle Marmaris-Gökova kavşağı arasında 5 kilometreye ulaşan araç kuyruğu oluşurken, Ula’nın Kızılağaç Mahallesi ile Menteşe arasındaki trafik ışıklarında yaşanan yoğunluk sonrası ışıklar devre dışı bırakıldı. 

    Öğle saatlerinde başlayan yağmur sonrası Sakartepe rampasında seyir halindeki araçlar tırmanma şeridinde yolun kayganlaşması nedeniyle yavaş hareket zorunda kaldı. Marmaris-Gökova arasındaki karayolunda ise uzun kuyrukların oluşması sonrası sürücüler Gökova-Gökçe Mahallesi arasındaki 7 kilometrelik karayolunda trafik ışıklarının yanmasını bekledi.  

    Etiketler: kırmızı ışık , iptal , bayram trafiği , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri