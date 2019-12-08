Bu ameliyatı dünya izledi

Robotik cihazla gerçekleştirilen operasyona organ nakli ameliyatlarının dünyaca ünlü isimleri Rajesh Ahlawat, Feroz Amir Zafer, Volkan Tuğcu ve Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi’nin başarılı cerrahları katıldı. Prof.Dr. Tuncer Karpuzoğlu, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Türkiye’de birçok alanda ilk organ nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan’ın da izlediği operasyonları Antalya’daki Uluslararası Tıp Kongresi’ne katılan 350 civarında cerrah da takip etti.

NAKLEN YAYINDA NAKİL

AÜ Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Uluslararası Tıp Kongresi’nin yapıldığı salondan robotik organ nakillerinin gerçekleştirildiği ameliyathaneye canlı olarak bağlanarak “Organ nakli ameliyathanelerimiz 2 aylık bir süreçte yapıldı ve ameliyatlarımıza başladık. Rajesh Ahlawat ve ekibi tarafından ilk robotik böbrek nakli gerçekleştiriliyor. Ev sahipliği yapıyor olmak bizim için büyük gurur kaynağı” dedi.

Dr. Rajesh Ahlawat ise robotu yöneterek böbreği hastanın vücuduna yerleştirdiği ameliyat sırasında şunları söyledi: “Öncelikle bana Türkiye’de bulunarak buradaki değerli profesörlerle bu ameliyatı gerçekleştirme fırsatı veren Akdeniz Üniversitesi’ne çok teşekkür ederim. Organ nakilleri konusunda uzun yıllar devam eden tecrübelerim oldu. Süreci doğru yöneterek ve böbrek yatağını hazırlayadıktan sonra tüm aşamaları titiz şekilde uygulayarak robotik transplantasyonu gerçekleştireceğiz.”

SON 10 YILIN BAŞARISI

Son 10 yılda organ naklinde büyük bir ilerleme kat edildiğini belirten Prof.Dr. Ahmet Tekin de başarısıyla Türkiye’nin gözbebeği olan Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi’ne uzay üssü gibi yüksek teknolojide ameliyathanelerin eklenmesinin tıp dünyası için önemine vurgu yaptı.