Brunson tepkisi: ‘Kaldık ya la ortada’
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Amerikalı pastör Andrew Craig Brunson’ın serbest bırakılmasının ardından “Brunson yüzünden, Amerika’yı protesto edeceğiz diye iPhone’u kırdık. Kaldık ya la ortada” dedi.
Geçen hafta Meclis’te düzenlediği basın toplantısında bir gazeteciye “lan” demesiyle dikkatleri çeken Enginyurt, bu kez de Brunson’ın serbest kalmasına ilginç bir değerlendirmede bulundu. MHP’li Enginyurt, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Brunson yüzünden, Amerika’yı protesto edeceğiz diye iPhone’u kırdık. iPhone’umu verin, çok bozuğum ona göre. Brunson ilk uçağa bindi gitti. Arkadaş, Amerika’yla aram açıldığına mı yanayım, kırılan iPhone’a mı üzüleyim, ajan Brunson’ın serbest kalmasına mı kızayım. Kaldık ya la ortada” dedi.
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