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    Böylesini hiç duymadık! İnanılmaz kaza

    Tezcan SOLMAZ (DHA)
    30.04.2018 - 11:56 | Son Güncelleme:

    Düzce'de, yolda karşılaştığı eşi tarafından şaka olsun diye yolda sıkıştırıldığı ileri sürülen Gülcan Baş, panikleyip kullandığı otomobille önündeki otomobile çarptı. Araçlardan birinin elektrik direğine çarptığı, diğerinin de dere yatağına uçtuğu kazada, 8 aylık bebeğin de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı.

    Pes dedirten olay dün gece, D- 655 yolu Konuralp mevkisinde meydana geldi. Otomobil sürücüsü Barış Baş, iddiaya göre, Akçakoca yönüne giden eşi Gülcan Baş'ın kullandığı 68 HF 606 plakalı otomobili görünce, 'şaka olsun' diye sıkıştırmaya başladı.

    Eşinin aracını sıkıştırdı: 5 yaralıDüzce'de, iddiaya göre eşinin kullandığı otomobili şaka yapmak için sıkıştıran kişi kazaya neden oldu. Gülcan Baş'ın kontrolünü kaybettiği otomobil önündeki araca çarptı. Kazada 5 kişi yaralanırken, kazaya neden olan koca ise aracıyla olay yerinden kaçtı. Kaza dün gece saatlerinde, D-655 Karayolu Konuralp mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Barış Baş Akçakoca istikametine giden eşi Gülcan Baş idaresindeki 68 HF 606 plakalı otomobili görünce sıkıştırmaya başladı. Panikleyen Gülcan Baş, önünde ilerleyen Mesut Yoldaş idaresindeki 81 DH 447 plakalı otomobile arkadan çarptı. Gülcan Baş'ın kontrolünü kaybettiği araç yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra takla atarken, diğer araç ise dere yatağına uçtu. Kazada Gülcan Baş ve yanındaki arkadaşı Emel Genç ile diğer aracın sürücüsü Mesut Yoldaş,eşi Büşra Yoldaş ve 8 aylık bebekleri Ayşe Zehra Yoldaş yaralandı. Yaralılar 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, Barış Baş ise olay yerinden kaçtı. Barış Baş'ın eşine şaka yapmaya çalıştığı iddia edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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    Panikleyen Gülcan Baş, direksiyon kontrolünü yitirince Mesut Yoldaş yönetimindeki 81 DH 447 plakalı otomobile arkadan çarptı. Baş'ın kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra takla attı.

    Yoldaş'ın kullandığı otomobil ise kontrolden çıkarak, dere yatağına uçtu. Kazada Gülcan Baş ve yanındaki arkadaşı Emel Genç ile Mesut Yoldaş ve araçtaki eşi Büşra ile 8 aylık bebekleri Ayşe Zehra Yoldaş yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 

    OLAY YERİNDEN KAÇMIŞ!

    Olay yerinden kaçan Barış Baş'ın eşi Gülcan Baş'a şaka yapmaya çalıştığı ileri sürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

    Böylesini hiç duymadık İnanılmaz kaza

    Böylesini hiç duymadık İnanılmaz kaza

    Etiketler: trafik kazası , inanılmaz , gündem
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