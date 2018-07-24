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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
24.07.2018 - 19:48, Son Güncelleme:

Böylesi görülmedi: Kiraladıkları gaspçının da korkunç bir planı çıktı

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Böylesi görülmedi: Kiraladıkları gaspçının da korkunç bir planı çıktı

Şişli’de, bankadan yüklü miktarda para çekecek olan reklamcı E.Y. herhangi bir aksilik olmasın diye arkadaşlarından yardım istedi. Yardım istediği arkadaşları bir gaspçı kiralayarak E.Y'yi soyma planı yaptı. Tutulan gaspçı planın dışına çıkarak planı yapanlardan Y.A ile parayı çeken E.Y'yi vurarak 500 bin TL ile kayıplara karıştı. Polis gasp planı yaptıkları öne sürülen 3 kişiyi yakalarken, 2011 yılında polise el bombalı saldırı yaptığı belirlenen gaspçının her yerde arandığı bildirildi. 

İddiaya göre, Şişli'de reklamıcılık yapan E.Y, yanında 500 bin TL'lik çeki olduğunu, bankadan parayı çekeceğini söyleyerek, parayı aldıktan sonra herhangi bir aksilik olmaması için arkadaşlarından yardım istedi. E.Y'nin arkadaşları, bu isteğin hemen ardından bir araya gelerek bir plan yaptı. E.Y'nin arkadaşları O.Ö, Ö.G ve Y.A, bir gaspçı kiraladı. Gaspçıya paranın çekileceği banka ve güzergah bilgileri verildi. 

KASKLI GASPÇI

E.Y, önceki gün, herşeyden habersiz gasp planının içindeki Y.A'yı yanına alarak PERPA Ticaret Merkezinin yanındaki banka şubesine gitti. Bankadan parayı poşet içinde aldı ve dışarı çıkarak otomobile bindi. İddiaya göre, planın içindeki Ö.G, gaspçıyı motorsikletle yol güzergahına getirdi. Kask takan gaspçı, otomobilin önünü kesti ve peş peşe ateş etmeye başladı. Aracın içindeki E.Y göğsünden, Y.A. da başından hafif yaralandı. Araçtan 500 bin TL'yi alan gaspçı kayıplara karışırken, Y.A hastanedeki tedavisinin ardından ifade için Asayiş Şube Gasp Büro Amirliğine götürüldü. 

YOĞUN BAKIMDA

E.Y, hastanede yoğun bakımda tedavi olurken, polisin dikkatini koridorda sürekli telefonla görüşen bir kişi  çekti. E.Y'yi tanıdığı belirlenen ve şüpheli hareketlerde bulunan O.Ö. gözaltına alındı. O.Ö ve Y.A'nın sorgusunda bütün plan ortaya çıkarıldı. Polis, gaspçıyı olay yerine bırakan Ö.G'yi de gözaltına aldı. 

Emniyette sorguya alınan Y.A'nın, gaspçıya yönelik, "Bunu bize nasıl yaptı anlamıyorum." dediği öne sürülürken, O.Ö'nun ifadesinde “Biz Ö.G'ye, ateş eden kişiyi sadece verdiğimiz adrese motorla götür dedik. O da götürmüş sonra oradan ayrılmış. Daha sonra iki arkadaşımızı da vurup kaçmış.” dediği öne sürüldü. 

Aranan gaspçının 2011 yılında polise el bombalı saldırı düzenlediği ortaya çıktı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. 

 

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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