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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.04.2019 - 14:16, Son Güncelleme:

Böylesi görülmedi! 'Deneme sürüşü yapacağım' dedi ve...

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr

İSTANBUL'da otomobil satmaya çalışan kişilerle müşteri gibi irtibata geçerek otomobille deneme sürüşü sırasında araçları çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin aynı yöntemi kullanarak 3 otomobil çaldıkları tespit edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

İstanbul’da, internetten araçlarını satışa çıkaran kişilerle buluşarak, aracı denemek bahanesiyle, “Bir tur atıp gelelim” deyip araçları çalan ve adı bu nedenle ‘Bir tur Mert’e çıkan Mert Muhammed Şenel, kamera görüntülerinden yola çıkılarak yakalandı. Geçmişte benzer suçtan 18 kaydı çıkan Şenel’in araçları parçalayarak sattığı belirlenen bir kişi de yakalandı.

Murat B., internetten aracını satışa çıkarmıştı. Mert Muhammed Şenel,(28)kendisini telefonla arayarak araçla ilgilendiğini ve aracı incelemek istediğini söyledi. Ümraniye’deki buluşmada aracı detaylı şekilde inceleyen Şenel, bir tur aracın sahibiyle attı. Aracı sağa park edip inecek gibi yaptı. Araç sahibi indiği sırada gaza basan Şenel aracı çaldı.

Bir anda neye uğradığını şaşıran Murat B, soluğu karakolda aldı.

Asayiş Şube Oto-Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şikayet üzerine araştırma başlattı. Yapılan kamera incelemesinde şüphelinin Mert Muhammed Şenel olduğu belirlendi. Benzer suçtan Emniyette 18 kaydı çıkan Şenel’in Balıkesir’e gittiği belirlendi. Harekete geçen ekipler Şenel’i Balıkesir’de gözaltına alarak İstanbul’a getirdi. Şenel’in  aynı yöntemle Pendik’te Kenan A.’nın ve Gaziosmanpaşa’da Murat Yalçın’ın aracını çaldığı belirlendi.

Şenel,  sorgusunda çaldığı araçları parçalaması için Erdinç Akkaya’ya(47) verdiğini söylemesi üzerine ekipler Akkaya’yı da gözaltına aldı.

Emniyette sorgulanan 2 kişi çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aracı bulunan Murat Yalçın, Emniyete gelerek aracını teslim aldı. Yalçın, “Bir tur atayım bir bakalım dedi. Bir tur attı daha sonra dükkanın önüne geldik. Ben dubayı kenara çekmek için araçtan indiğim sırada gazladı gitti. Ne olduğunu anlayamadım. Aracım kaskosuzdu, bulunmasıydı çok kötü olacaktı.” dedi.

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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