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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil ÖZÇOBAN/BURSA (DHA)
27.02.2019 - 13:24, Son Güncelleme:

Böyle yıkıldı... O anları görüntülediler

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Bursa'da yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu cadde üzerinde yıkımı yapılan İller Bankası´na ait eski bir bina, işçilerin mesai bitiminden kısa süre sonra kendiliğinden çöktü. Enkazın bir bölümünün caddeye düştüğü olay sırasında araç sürücüleri ve yayalar, büyük tehlike atlattı. Ölen ya da yaralananın olmazken, çökme anını çevredekiler cep telefonlarının kameralarıyla kayda aldı.

Merkez Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde İller Bankası'na ait lojmanların yıkımına bir ay önce başlandı. 3 bloktan oluşan lojmanların ilk bloğunun iş makineleriyle yıkımı, günler önce tamamlandı. İkinci bloğun yıkımında çalışan işçiler, dün mesai bitiminin ardından iş makinelerini durdurup, yıkım alanından çıktı.

ÇÖKEN BİNANIN BİR KISMI YOLA DÜŞTÜ

Yaklaşık yarım saat sonra bina büyük bir gürültüyle kendiliğinden çöktü. Büyük bir toz bulutunun oluştuğu bölgede, bloğun bir kısmı önlem amacıyla güvenlik şeridi çekilen alanın dışına caddeye düştü. Caddede yayalar ve araçlarıyla seyir halindeki sürücüler, büyük tehlike atlattı. Paniğe kapılan yayalar ile araçlarını terk eden sürücüler, caddenin karşısına geçerek kendilerini güvene aldı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Çökme anı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Olay sırasında bir kişinin 'Yolu trafiğe kapatın' diye bağırdığı duyuldu.

Üzerlerindeki şoku atlatan sürücüler, yıkım bölgesinde görevli kişilerle tartışmaya başladı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, taraflara müdahale ederek sakinleştirdi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir esnaf, "İller Bankası’nın eski binası yıkılırken çalışanlar güvenlik önlemi almıyor. Göstermelik biraz su sıkıyorlar. Yıkım sırasında her yer toz duman oluyor. Gerekli önlemlerin alınmasın istiyoruz. Yarın burada büyük facianın olmayacağına kim garanti verebilir" dedi.

Böyle yıkıldı... O anları görüntülediler

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