Böyle yakalanmıştı! Şok detaylar ortaya çıktı: Kocandan haber getirdim...
Fethiye’de 24 yaşındaki Tuğçe İne’nin bıçak zoruyla cinsel saldırıya maruz kalmasına ilişkin soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame ile sanık Ramazan Gül’ün (33) ‘cinsel saldırı’ ve ‘silahlı tehdit’ suçlarından cezalandırılması istendi.
Mağdure Tuğçe’nin ifadesine göre saldırgan Gül, Tuğçe İne’nin kocası Soner’in arkadaşıydı ve Tuğçe’nin kocası ile arası bozuk olduğu için ‘arabuluculuk’ yapıyordu.
İddianameye göre sanık Ramazan Gül, olay günü de Tuğçe’yi arayıp ‘Soner’den sana haber getireceğim’ diyerek, evine geldi. Tuğçe İne, kapıyı açtığında Ramazan’ı çırılçıplak karşısında gördü. Yatak odasına kaçtı. Tuğçe’yi yere yatıran saldırgan, bıçağı Tuğçe’nin boğazına dayayıp ‘soyun yoksa boğazını keserim’ dedi. Tuğçe bıçağı tutarak, Ramazan’ın elinden almaya çalıştı. Bu sırada eli kesilmesine rağmen bıçağı alarak yatağın altına attı. Arbede çıktı ve boğuşmaya başladılar. Bu sırada ikisi birlikte merdivenden yuvarlandı. Tuğçe İne, Bahçeye çıkıp yardım isteyince de Ramazan evden kaçtı. Daha sonra da ormanda yarı çıplak vaziyette yakalandı. İfadesinde alkollu olduğunu ve Tuğçe’nin kendisine tokat attığını iddia etti. Saldırı suçlamasını reddetti. Dava ağır ceza mahkemesinde görülecek.
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