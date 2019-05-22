Böyle yakalandı

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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA-DHA
22.05.2019 - 19:13, Son Güncelleme:

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, kendisine küfür ettiği iddiasıyla yolunu kestiği şahsı 8 kurşunla ağır yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Ortaköy Mahallesi'nde İbrahim K.'nin yolu, evine doğru yürüdüğü sırada arkadaşı tarafından otomobille kesildi. Otomobilden inen şahıs, İbrahim K.'ye kurşun yağdırdı. İbrahim K., vücuduna isabet eden 8 kurşunla ağır yaralanırken, saldırgan otomobiline binerek olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan İbrahim K., çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bacak, kalça ve ayaklarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan İbrahim K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

'BİR ANLIK SİNİR' DEDİ

Kayıplara karışan Murat Y. ve Önder Ç., İnegöl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonla dere kenarında saklanırken yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganların üzerinden 1 tabanca, 1 pompalı tüfek ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Yanında bulunan arkadaşının 6 farklı suçtan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahıslar jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Her iki şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesinde Murat Y., İbrahim K'nın kendisine küfür ettiği için bir anlık sinirle vurduğunu iddia ettiği öğrenildi.

Hastanede tedavisi devam eden İbrahim K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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