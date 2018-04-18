Böyle soygun görülmedi: Kusura bakmayın, rahatsız ettim

Muratpaşa ilçesi Eski Sanayi Sitesi'ndeki banka şubesine gelen bir kişi, tabanca doğrulttuğu gişe memuruna elindeki poşeti işaret ederek "Çocuğum hasta. İçini 100 bin lirayla doldur" dedi.

Görevlinin kendisine para vermemesi üzerine şüpheli, güvenlik çalışanlarını da tabancayla tehdit ederek kaçtı.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkan ekipler, şüphelinin Ali S. (39) olduğunu belirledi.

SOYGUN GİRİŞİMİNE EŞİ DE İNANMAMIŞ

Ekipler, kargocu gibi evine gittikleri şüpheliyi, eşinin, "Kargo geldi, sadece sana teslim edebiliyorlarmış" demesi üzerine geldiği adreste gözaltına aldı.

Olayda boncuk atan oyuncak tabanca kullandığı belirlenen Ali S'nin, gişe memurunun kendisini ciddiye almaması üzerine bankadan çıkarken güvenlik görevlisinden "Kusura bakmayın, rahatsız ettim" diyerek özür dilediği öğrenildi.

Şüpheli, Emniyete götürülürken gazetecilerin "Bankayı neden soymaya çalıştınız?" sorusuna "Ben de bilsem" karşılığını verdi.

Ali S'ye banka soyma girişiminde bulunduğunu söylediği eşinin de inanmadığı ifade edildi.



