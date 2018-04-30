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    Boydaklarla ilgili flaş gelişme...

    İHA
    30.04.2018 - 17:40 | Son Güncelleme:

    Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında tutuklanan Boydak Holding eski CEO'su Memduh Boydak'ın 'Silahlı Terör Örgütü Yöneticiliği'nden cezalandırılmasını isteyen savcı, Hacı Boydak dahil aileden 7 kişi için ise 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan toplamda 105 yıl hapis cezası talep etti.

    Kayseri'de yapılan Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında Cumhuriyet Savcısı Memduh Boydak, Hacı Boydak, Mustafa Boydak, İlyas Boydak, Erol Boydak, Bekir Boydak, Şükrü Boydak ve ailenin damadı Murat Bozdağ hakkında mütalaasını verdi.

    Cumhuriyet Savcısı Boydak Holding eski CEO'su Memduh Boydak hakkında 'Silahlı Terör Örgütü Yöneticiliği' suçundan 15 yıl ile 25 yıl arasında hapis cezası talep ederken, Hacı Boydak, Mustafa Boydak, İlyas Boydak, Erol Boydak, Bekir Boydak, Şükrü Boydak ve Murat Bozdağ hakkında ise 'Silahlı TErör Örgütüne Üye Olmak' 6 yıl ile 15 yıl arasında hapis cezası verilmesini istedi.

    Savcı mütalaasında, sanıkların Boydak Holding ve bağlı şirketlerinde bulunan hisselerinin ayrı ayrı olmak üzere müsaderesini (bir şeyin mülkiyetinin devlete geçmesiyle sonuçlanan yaptırım) talep etti.

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    CHP'nin Seçim Simülasyonuİsmail Saymaz 'Bunu Ben De Söylerim'de bugün CHP'nin seçim simülasyonunu yorumluyor. Her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 18.00’de İsmail Saymaz ile günün haber yorumu önce sizin cebinize gelsin isterseniz, Hürriyet’in mobil uygulamasını;
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