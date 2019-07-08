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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.07.2019 - 10:06, Son Güncelleme:

Bottle Cap Challenge nedir?

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Bottle Cap Challenge nedir?

Sosyal medyanın yeni trendlerinden biri de ‘Bottle Cap Challenge’ oldu. İlk olarak yurt dışında başlayan ‘Bottle Cap Challenge’ akımına ünlü isimlerin ardından Sağlık Bakanlığı da katıldı. Bakanlık, o akım üzerinden başka bir mesaj verdi. Peki, Bottle Cap Challenge nedir?

Bottle Cap Challenge, ‘ayakla kapak açma’ akımı Türkiye’nin dört bir yanında trend oldu. Ünlüler ve futbolcuların yanı sıra sosyal medya kullanıcıları da Bottle Cap Challenge akımına katılıyor.

Tekvandocu Farabi Daavletchin 'in paylaştığı akım, ünlü oyuncu Jason Statham ile tüm dünyada yaygın hale geldi.  Bottle Cap Challenge'da amaç, içi su dolu su şişesinin kapağını ayağıyla açmak ve suyu dökmemek.

Sağlık Bakanlığı da o akıma katıldı

Ayak ile kapak açma akımına Sağlık Bakanlığı da dahil oldu. Bakanlık "Su tüketiminin önemine " 'Bottle cap challenge' akımıyla dikkat çekti. Bakanlık, internet fenomeni bu akım ile "Su içmenin önemine dikkat çekti. Videoda, her gün 10 bin adım yazılı tişör ile döner tekmeyle şişe açılmaya çalışılırken, şişe kapağı başkası tarafından açılıp içindeki su bir bardağa dolduruluyor. Videonun sonunda ise "Sağlığınız için su içmeyi ihmal etmeyin" mesajı veriliyor.

 

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