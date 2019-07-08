Bottle Cap Challenge nedir?
Sosyal medyanın yeni trendlerinden biri de ‘Bottle Cap Challenge’ oldu. İlk olarak yurt dışında başlayan ‘Bottle Cap Challenge’ akımına ünlü isimlerin ardından Sağlık Bakanlığı da katıldı. Bakanlık, o akım üzerinden başka bir mesaj verdi. Peki, Bottle Cap Challenge nedir?
Bottle Cap Challenge, ‘ayakla kapak açma’ akımı Türkiye’nin dört bir yanında trend oldu. Ünlüler ve futbolcuların yanı sıra sosyal medya kullanıcıları da Bottle Cap Challenge akımına katılıyor.
Tekvandocu Farabi Daavletchin 'in paylaştığı akım, ünlü oyuncu Jason Statham ile tüm dünyada yaygın hale geldi. Bottle Cap Challenge'da amaç, içi su dolu su şişesinin kapağını ayağıyla açmak ve suyu dökmemek.
Sağlık Bakanlığı da o akıma katıldı
Ayak ile kapak açma akımına Sağlık Bakanlığı da dahil oldu. Bakanlık "Su tüketiminin önemine " 'Bottle cap challenge' akımıyla dikkat çekti. Bakanlık, internet fenomeni bu akım ile "Su içmenin önemine dikkat çekti. Videoda, her gün 10 bin adım yazılı tişör ile döner tekmeyle şişe açılmaya çalışılırken, şişe kapağı başkası tarafından açılıp içindeki su bir bardağa dolduruluyor. Videonun sonunda ise "Sağlığınız için su içmeyi ihmal etmeyin" mesajı veriliyor.
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