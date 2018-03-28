Boşandığı eşinin soyadını kullanabilecek

Eran Tapan’la 55 yıl evli kalan Elçin Ener’in tüm bu süreç boyunca kocasının soyadını kullandığını belirten avukatı M. Çağrı Bağatur dava dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:, “Tapan soyadıyla üne kavuşan müvekkilim, boşandıktan sonra eski soyadını kullanmak zorunda kaldı. Müvekkilimin boşanma davası sırasında “Tapan” soyadını kullanmaya devam etmesi talebini mahkeme reddetmiştir. Eski eşi Erkan Tapan gerek sözlü, gerekse yazılı olarak soyadının kullanılmasına rıza göstermiştir. Ancak sayın mahkeme, soyadı kullanımı için ayrı bir dava açılması gerektiğini işaret etmiştir. ”

Talebi değerlendiren mahkeme, Elçin Ener’in boşandığı eşi Erkan Tapan’ın soyadını kullanmasında herhangi bir engel olmadığı gerekçesiyle davayı kabul etti.