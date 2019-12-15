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Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR, (DHA)
15.12.2019 - 18:17, Son Güncelleme:

Boşanan çiftin aileleri kavga etti: 2'si ağır çok sayıda yaralı

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Boşanan çiftin aileleri kavga etti: 2'si ağır çok sayıda yaralı

DİYARBAKIR’da, bir süre önce boşanan çiftin aileleri arasında çıkan, taş, sopa ve tüfek kullanılan kavgada 2’si ağır 12 kişi yaralandı.

Olay, öğlen saatlerinde kırsal Pirinçlik Mahallesi’nde meydana geldi. Bir süre önce boşanan çiftin aileleri arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Taş, sopa ve tüfek de kullanılan kavgada 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılırken, jandarma ekipleri ise mahallede güvenlik önlemi aldı. Kavgada tüfekle yaralanan 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

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