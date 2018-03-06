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    Börü ne demek? Börü kelimesinin anlamı ne?

    Hürriyet Haber
    06.03.2018 - 18:00 | Son Güncelleme:

    Börü ne demek sorusu birçok izleyici tarafından oldukça merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan askeri dizi Börü'nün anlamı diziseverler tarafından merak ediliyor. Eski Türkçe'den gelen ve birçok anlamı bulunan Börü ne demek? Börü kelimesinin anlamları neler?

    Börü kelimesinin ne demek olduğu ve anlamı binlerce kişi tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Börü dizisinin anlamıyla ilgili birçok seçenek bulunuyor. İşte, Börü kelimesinin anlamı.

    Börü kelimesinin eski Türkçe’den gelen bir anlamı var. Kurt, yiğit, bahadır ve cesur gibi farklı anlamlar taşımaktadır. Kurt anlamına gelen bu kelimenin, mitolojik bir anlamının da olduğu anlaşılmaktadır. Börü kelimesi sadece bildiğimiz hayvan olan kurt için değil, kutsal bir varlık olarak kabul gören kurt için de kullanılmaktadır.

    Türk Edebiyatının ünlü yazarlarından Hüseyin Nihal Atsız'ın "Bozkurtların Ölümü" ve "Bozkurtlar Diriliyor" adlı romanlarında anlattığı Kürşad ve 40 çerisi hikâyesindeki savaşçılardan birinin adıda Börü'dür. Türkçe’de birçok farklı anlamı olan Börü kelimesi, kimi zaman at üzerinde arkasını dönerek ok atabilen savaşçıları kimi zaman yiğit güreşçileri kimi zaman ise Tanrı Dağı eteklerinde gezdiğine inanılan gök tanrılarını ifade etmek için kullanılmıştır.

    Ergenekon destanı yazıtlarında ise, "Türklere yol göstermek için gökten gelen bozkurt" olarak adlandırılmaktadır.

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