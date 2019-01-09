Bolton’a iki kırmızı dosya

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBolton’a iki kırmızı dosya
GeriGündem Bolton’a iki kırmızı dosya
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
09.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Bolton’a iki kırmızı dosya

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Bolton’a iki kırmızı dosya

Türkiye’ye gelmeden önce yaptığı açıklamalarla Ankara’nın tepkisini çeken, ABD Başkanı Trump’ın danışmanı John Bolton dün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’la görüştü. İbrahim Kalın, Bolton’a iki kırmızı dosya verdiğini belirterek, “Birinci dosya, Türkiye’nin Kürt kardeşlerimize dönük kucaklayıcı, kapsayıcı politikalarını içeren bilgi notuydu. İkincisi ise YPG-PYD terör örgütünün Suriye’de işlediği suçlar ve insan hakları ihlalleriyle ilgili bir dosya” dedi.

ABD’nin Suriye’den çekilme kararının ardından temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gelen, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton dün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’la Beştepe’de 2 saat 10 dakika süren kritik bir görüşme yaptı. Kalın, görüşmeye ilişkin basın toplantısında özetle şunları söyledi:

NET BİR ŞEKİLDE İFADE ETTİK

“Suriye Kürtleriyle PKK terör örgütü ve onun Suriye kolu PYD-YPG’nin birbirine karıştırılması, aynı şeymiş gibi cümle içinde kullanılmasına Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hepimiz tepkimizi verdik. Bu sabahki görüşmede de bunların net bir şekilde birbirinden ayrılması gerektiğini ifade ettik. PKK terör örgütü, onun Suriye kolu PYD-YPG yahut benzeri örgütler Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olamazlar. Çekilme sürecinin PYD-YPG dahil olmak üzere terör örgütlerine yeni fırsat alanları yaratmasına izin vermemeliyiz. Bu konuda Amerikalı müttefiklerimizle koordinasyon içinde olacağız.

TEYİTLİ RANDEVU SÖZÜ YOKTU

(Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolton’un randevu teklifini geri mi çevirdi?) Sayın Cumhurbaşkanımızın teyitli bir randevu sözü yoktu. Böyle bir talep söz konusu idi. Biz bunu en baştan beri teyit etmemiştik. Son tahlilde Bolton’ın muhatabı bellidir. O kişilerle de görüşmelerini yaptılar. Dolayısıyla buna gerek duyulmadı. Ama bunu bir tepki gibi değerlendirmek doğru olmaz.
YPG-PYD konusunda Türkiye’nin tavrı net. Bizim bugüne kadarki bütün harekâtımız, politikalarımız, operasyonlarımız Kürt halkına da baskı ve zulüm uygulayan bu terör örgütlerinin bu istibdat ve zulüm politikalarına son vermektir. Bu anlamda bizim oradaki varlığımız, izlediğimiz politikalar Kürt kardeşlerimizin de can ve mal güvenliğini garantiye almayı hedeflemektedir.
YPG-PYD’ye verilen silahların toplanması meselesini de konuştuk. Askerler ve istihbarat birimleri bu konuyu detaylı bir şekilde ele alacak. Bu konuyla ilgili bir çalışma yaptıklarını bize ilettiler. Bizim beklentimiz bütün silahların toplanması, askeri üslerin boşaltılması ve oradaki yerel unsurlara devredilmesi. Bu silahların Türkiye tarafından parayla alınması gündemde değil. Uluslararası koalisyonla ile birlikte bizim DEAŞ ile mücadelemiz de devam edecek.

DETAYLI BİR ŞEKİLDE ANLATTIK

Bolton’ın İsrail’deki açıklamaları Türk kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Biz de kendisine bu konuyu detaylı bir şekilde anlattık. Ben kendisine bu meseleyi Irak’tan, Suriye’den ve Türkiye’den örnekler vererek anlattım. Türkiye’nin Kürt kardeşlerimize dönük bölgedeki politikalarını izah ettim. Bunları da ihtiva eden bir dosyayı kendisine verdim. Irak’ta Saddam zulmünden kaçan Kürtlere de kapılarımızı açtık. Suriye’de Kobani olayları olduğu zaman 200 binden fazla Kobanili Kürt’ü Türkiye’ye alan biziz. Mülteci akını olduğu zaman biz hiç kimsenin etnik kimliğine bakmadık. ‘Bunlar Kürt’tür, giremez’ demedik. Suriye’ye insani yardım gönderirken bölgeler arası ayrım yapmadık. ‘Türkiye girince Kürtler zarar görecek’ gibi argümanlar PKK propagandasıdır. Bunlara Amerika gibi ciddi bir devletin kulak asmaması gerekir. Bizim ülkemizde milyonlarca Kürt barış içinde yaşamaktadır. Parlamentomuzda Kürt milletvekillerimiz vardır, kabinemizde Kürt bakanlarımız olmuştur.

BİLİNÇLİ GECİKTİRME GÖRÜNMÜYOR

ABD’nin çekilmesiyle ilgili bir yavaşlama söz konusu değil. Bilinçli bir geciktirme görünmüyor. Ama asıl önemli olan buradan çekilirken geride neyin nasıl bırakılacağı, bu silahların toplanıp toplanmayacağı, Amerikan üslerinin akıbetinin ne olacağı, ABD’nin YPG ile angajmanlarının ne zaman ve ne şekilde sonlandıracağı meseleleridir. Fırat’ın doğusunun terör unsurlarından temizlenmesi de bu şarta bağlıdır.

GÜVENCE ASLA SÖZ KONUSU DEĞİL

(Bolton’a verdiği kırmızı dosya) Bolton’a iki kırmızı dosya verdim. Birinci dosya, Türkiye’nin Kürt kardeşlerimize ve vatandaşlarımıza dönük kucaklayıcı, kapsayıcı politikalarını içeren bilgi notuydu. Suriye, Irak ve bölgedeki diğer Kürtlere dönük. İkincisi ise YPG-PYD terör örgütünün Suriye’de işlediği suçlar ve insan hakları ihlalleriyle ilgili bir dosya. (ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Suriye’deki PYD- YPG unsurlarının korunması güvencesi verdiği iddiası) Sayın Trump ile görüşmelerde veya başka bir kanaldan öyle bir güvencenin verilmesi asla söz konusu değildir. Hiç kimse Türkiye’nin bir terör örgütüne güvence vermesini beklemesin.”

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Boğaz'da yangın... Çok sayıda römorkör sevk edildi

Seçim günü yasakları belli oldu

MSB duyurdu... Kritik görüşmede ayrıntılar belli oldu

Çiğ köfte paketlerinden çıktı! Şaşkına çeviren olay