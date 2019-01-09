Bolton musun Dalton musun
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Esad güçlerinin PKK/YPG ile koordinasyon içinde Menbiç bölgesine girmesinin riskleri tırmandırdığını belirterek, “ABD, acaba Türkiye ile Suriye’nin sıcak çatışmaya girmesi için PKK/YPG ile bir kumpas mı hazırlamaktadır? Esad-PKK/YPG-ABD arasında bilmediğimiz hangi uzlaşma söz konusudur” dedi.
Bahçeli, dün MHP grup toplantısında özetle şunları kaydetti:
RUH SAĞLIĞI YASASI
“Ruh sağlığı hizmetleri alanında hizmet alan, hizmet veren insanlarımızın ağırlaşan problemlerinin farkındayız. Tüm bu sorunlarla başa çıkabilmek için ‘ruh sağlığı yasası’na ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Ruh sağlığı yasasının bu yıl içinde TBMM’den çıkarılmasını içtenlikle bekliyorum. Şiddet vakaları, tehdit edici bir seviyededir. Genç bir akademisyen olan Ceren Damar evladımız gözü dönmüş bir katil tarafından hunharca katledilmiştir.
Son dönemlerde artan, yoğunlaşan toplumsal gerginlik bizi fazlasıyla kaygılandırmaktadır. Özellikle seçim yaklaştıkça ihtilaf ve anlaşmazlıklar alarm verici boyutta serpilmektedir. Bize öyle geliyor ki gizli ve gizemli eller devrededir. Taksim’deki yılbaşı kutlamaları esnasında Suriyeli sığınmacı olduğu iddia edilen bir grubun Suriye bayrağı açması çok ciddi infiale yol açmıştır.
KİNDAR KIŞKIRTMA
Casusların kindar kışkırtmalarına azami dikkat göstermek lazımdır. 31 Mart öncesi ülkemizin huzurunu kaçırmak istiyorlar. Sokakları karıştırmayı projelendiriyorlar. Bu düşmanlıkların hepsi üst bir akıl tarafından planlanıp toplumsal hayata indirilmektedir. Herkes ayağını denk alsın.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı skandal bir açıklamaya imza atmıştır. Fren tutmayan bu doğan görünümlü şahin, Ankara’nın ABD ile tam koordinasyon halinde olmadığı sürece Suriye’ye askeri harekât yapmamasını zehirli bir dille beyan etmiştir. Bolton musun, Dalton musun bilmem, ama sorarım; Türkiye neyi nasıl yapacağını sana ve patronlarına mı soracaktı? Bu ne küstahlıktır? Trump’a diyorum, Pompeo’ya sesleniyorum, Bolton’a duyuruyorum; müttefiki olduğunuz bölücü hainlerin Kürt kökenli kardeşlerimizle en ufak ilgileri yoktur. ABD’nin Suriye’den çekilme kararı stratejik oyalamadır.”
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