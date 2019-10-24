Bölgeden çıkmayanlar takip ediliyor
Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB), terör örgütü PKK/YPG unsurlarının Türkiye sınırından 32 kilometre güneye inmesi sonrası Barış Pınarı harekât alanı dışında yeni bir harekât icra edilmesine gerek kalmadığını duyurmasından sonra Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bölgede temizlik çalışmalarını hızlandırdı.
Harekâtın iki ana noktasını oluşturan Tel Abyad ve Resulayn’da terör örgütünün açtığı ve her bir ilçede yaklaşık 100 kilometreyi bulan tünellerin kapatılmasına başlandı. Güvenlik kaynakları, harekât bölgesine sokulmuş ağır iş makineleri ve diğer unsurlarla tünellerin tahrip edildiği, bir daha hiçbir şekilde kullanılamayacak ve açılamayacak şekilde kapatıldığı bilgisini verdi.
Aynı kaynaklar, terör örgütünün çekilirken geride bıraktığı el yapımı patlayıcılar (EYP) ve mayın gibi tuzakların da hassas şekilde temizlenmesinin sürdüğünü, güvenlik açısından risk içermeyen bölgelere sivillerin yerleşmeye başladığını da bildirdi. Bölgeden çıkmayıp kendisini gizlemeye çalışan teröristlerle ilgili istihbari faaliyetlerin de devam ettiği ifade edildi. Bölgenin insansız hava araçlarıyla (İHA) denetiminin aralıksız sürdüğü vurgulandı. TSK’nın uzman ekipleri sahada temizlik faaliyetlerine hız verirken, en kısa sürede tüm bölgede yaşamın normale dönmesinin hedeflendiği ifade edildi.
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