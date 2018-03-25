Boğaziçi’nde üç gözaltı daha

Polisin ‘Marksist Fikir Topluluğu’ üyesi olduğu belitilen üç kişiyi gözaltına aldığı bildirildi. Anadolu Ajansı’nın haberine göre, üç gün önce de aynı kapsamda 12 kişi gözaltına alınmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kampusu’nda lokum dağıtan gruba müdahale eden üniversitelilere, “O komünist, o vatan haini, terörist gençler onların masalarını dağıtıyor. O terörist gençlerle ilgili her türlü çalışmayı yapıyoruz. Bu gençlere üniversitede okuma hakkı vermeyeceğiz” diye tepki göstermişti.