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    Boğaziçi’nde üç gözaltı daha

    İSTANBUL
    25.03.2018 - 21:10 | Son Güncelleme:

    Türk askeri ve ÖSO’nun Afrin’e girmesi üzerine Boğaziçi Üniversitesi Kampusu’nda 19 Mart’ta lokum dağıtan gruba müdahale eden üniversitelileri videodan tespit eden polis, dün sabah Kuzey Kampus’ta arama yaptı.

    Polisin ‘Marksist Fikir Topluluğu’ üyesi olduğu belitilen üç kişiyi gözaltına aldığı bildirildi. Anadolu Ajansı’nın haberine göre, üç gün önce de aynı kapsamda 12 kişi gözaltına alınmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kampusu’nda lokum dağıtan gruba müdahale eden üniversitelilere, “O komünist, o vatan haini, terörist gençler onların masalarını dağıtıyor. O terörist gençlerle ilgili her türlü çalışmayı yapıyoruz. Bu gençlere üniversitede okuma hakkı vermeyeceğiz” diye tepki göstermişti. 

    Etiketler: gazetehaberleri , afrin , gündem
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